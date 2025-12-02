獨家》「魟魚老師」猥褻5男童拍性影像重判12年 接押庭喊「判太重」

有「魟魚老師」稱號的林姓體操社團指導老師，涉嫌猥褻5名男童，甚至拍攝猥褻照欣賞，一、二審均重判12年，林日前上訴最高法院，高等法院今替最高法院召開接押庭，林庭後大喊「判太重」。（記者楊國文攝）

有「魟魚老師」外號的林姓體操社團指導老師，涉嫌在寒、暑假營隊以手戳、生殖器磨蹭臀部等方式猥褻5名男童，甚至射精，還在指導體操劈腿時，撥弄男童臀部並拍攝猥褻照，法院審理時，林都認罪，犯案時僅22歲，請求輕判，但新竹地院、高等法院均依加重強制猥褻等罪判林12年徒刑；林上訴三審，高等法院今召開接押庭，以秘密審理方式開庭，林庭後重覆喊叫「判刑太重」，隨即步踏囚車。高院近日做出裁定。

法界指出，林男一、二審均重判12年，加上他之前數度被延長羈押的原因，均被認定罪嫌重大、有逃亡之虞，若無意外，高院應該仍會裁定羈押林。

據了解，林在一審判刑12年徒刑後，僅就「量刑」的部分上訴，高院今年9月30日仍判12年徒刑，因此，林上訴最高法院僅能就「量刑」部分提起上訴。

檢方調查，知名國立大學畢業的林男，2023、2024年寒暑假期間，利用在新竹縣擔任學校營隊帶隊老師的機會，在帶領男童遊戲及照顧過夜時，利用男童矇懂無知及對他的信任感，涉嫌對5名未滿11歲的男童強制猥褻共11次。

檢方查出，林男在營隊時不僅會用手撫摸男童們的大腿、小腿、肚子及背部，甚至以手指戳肛門、將生殖器磨蹭男童臀部、大腿到射精，甚至在他的手機內發現大量幼童猥褻照及全身照片。

新竹地檢署認定，林男涉犯刑法第224條之1加重強制猥褻罪嫌共11罪，兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項製造兒童性影像罪1罪，將他起訴。

新竹地院審理後，依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪判林男12年徒刑。檢方、林男分別認為判刑過輕或過重，上訴高等法院。

檢方上訴指出，5名被害男童年齡介於7至11歲之間，林男為滿足一已私慾，竟分別對5名男童多次強制猥褻，更拍攝性影像，危害程度均嚴重，且從偵查之初否認犯罪，未與被害人家屬和解或賠償，判刑12年太輕。

林男則上訴稱，在審理時已坦承犯行，請求考量他是國立大學畢業，犯案時僅22歲，請求從輕量刑。

但高院認定一審量刑適當，今年9月30日判決上訴駁回，仍判林12年徒刑。林認為判刑太重，日前上訴最高法院。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

