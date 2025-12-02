為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    將剛出生女嬰丟下樓致死 生母境遇坎坷獲減刑判3年

    2025/12/02 17:29 記者李立法／屏東報導
    2023年7月間清晨，屏東市某大樓旁巷子內發現有嬰兒遭棄置。（資料照）

    柯姓女子將剛出生的女嬰從3樓住處丟下，造成女嬰傷重不治，檢方偵辦後，依殺人罪起訴柯女，由於柯女童年經歷兒虐、成年後經歷婚姻暴力與感情背叛而產生許多創傷，境遇坎坷，屏東地院審酌檢方及縣府等相關意見後，予以減刑，今依殺人罪判刑3年，可上訴。

    2023年7月間清晨，屏東市某大樓旁巷子內發現有嬰兒遭棄置，警消趕到現場發現1名女嬰全身赤裸躺在路邊，救護人員緊急送醫救治，女嬰因肝臟破裂、頭部血腫等傷重死亡，警方事後查知30多歲柯女是女嬰生母，由於柯女生產後體弱無力，當場逮捕後戒護就醫。

    檢方調查發現，柯女離婚獨居，女嬰疑似從3樓被丟下，發現時臍帶還在，研判剛出生不久，考量柯女身心狀況，檢方以科技設備監控柯女替代羈押，由縣府安置。

    縣府訪查得知柯女童年經歷兒虐、成年後經歷婚姻暴力與感情背叛而產生許多創傷，因疫情影響工作收入，導致出現退縮、經濟困難等問題。

    全案經檢方以成年人故意對兒童為殺人罪起訴後，本應交由國民法官審理，但律師認為柯女身心狀況無法承受國民參與審判制度下眾多旁聽民眾檢視壓力，恐對其回歸社會及身心狀況產生不利影響，建議法院以一般程序審理，獲屏東地院裁准，並於今天下午宣判。

