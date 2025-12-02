養生館藏逃逸外籍遊客賣淫 基隆警漏夜逮10多人偵辦

警方漏夜逮捕10多名在養生館服務護照逾期的外籍女子。（記者吳昇儒攝）

基隆市警察局接獲線報指出，信義區某養生館內暗藏春色，且大多由東南亞籍女子負責「服務」。警方昨日晚間見時機成熟，前往現場逮人，帶回10多名泰、越南籍女子，發現服務小姐多是以觀光名義來台旅遊，卻逾期未歸，藏匿在大樓內。偵辦人員將現場潘姓負責人等人帶回徹夜訊問，全案將朝妨害風化等罪偵辦。

據悉，該養生館透過媒介找來泰國、越南等東南亞國籍的女子來台，本持觀光簽證僅能逗留14天，但養生館卻提供住宿，留容這些逾期未歸女子，留在國內服務。此次查獲的小姐平均年齡約在30歲，分為手工、半套、全套性服務，依照客人需求與小姐意願，進行協調。

基隆市警察局第二分局與基隆專勤隊共組專案小組，昨日晚間前往該養生館，逮捕10多名外籍服務女子及潘姓現場負責人。

警詢後，依涉犯妨害風化等罪，將現場的潘姓女負責人移送基隆地檢署偵辦；外籍犯嫌部分，除依法裁罰外，另交由專勤隊進行後續偵辦。

