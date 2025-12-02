南投防火宣導 虛擬實境體驗滅火更生動

南投縣消防局進行防火宣導，提供「虛擬實境滅火器」讓民眾體驗。（南投縣消防局提供）

香港宏福苑高樓大火造成慘重傷亡，引發民眾對防火的重視，南投縣消防局2日在埔里鎮展開防火及防範一氧化碳中毒宣導活動，提供「虛擬實境滅火器」讓民眾體驗，以利在火災剛發生時，如何正確使用滅火器滅火。

冬季容易失火，也易發生一氧化碳中毒，消防局今在在埔里鎮展開宣導活動，深入住家訪視，協助民眾找出居家安全隱患。消防局火災調查科員陳志彥表示，訪視過程發現仍有住戶在屋內裝置瓦斯熱水器，如通風不良，極易因燃燒不完全產生一氧化碳，應儘速改善。

陳志彥強調，尤其熱水器務必由「合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士」安裝，同時提醒民眾勿使用逾期未檢驗的液化石油氣鋼瓶，並清除瓦斯爐、熱水器周邊雜物及定期清洗抽油煙機油脂，以免火苗竄燒引發火災，縣民明年汰換老舊危險熱水器，一般住戶每戶補助3000元，低收入戶每戶最高補助1萬2000元，有意申請者可洽各地消防分隊提申請。

宣傳活動中，也提供價值約25萬元的「虛擬實境滅火訓練設備」供民眾體驗。民眾戴上VR眼鏡即可在虛擬情境中反覆練習滅火動作，相較過去使用油盤與乾粉滅火器，不僅免除清理麻煩，更兼具環保與安全，讓防火宣導更生動有趣。

消防局提醒民眾，冬季門窗緊閉最危險，使用瓦斯器具時務必保持通風、定期檢修，並加裝住宅用火災警報器與一氧化碳偵測器，守護家人安全。

埔里防火宣導隊分隊長曾秀月，示範操作「虛擬實境滅火器」。（南投縣消防局提供）

埔里防火宣導隊分隊長曾秀月，呼籲民眾勿將熱水器裝室內，避免發生一氧化碳中毒。（南投縣消防局提供）

