破獲首例律師結合行員涉詐、台版地面師詐團 獲國家警光獎頒獎

警政署今天舉辦年度「114年國家警光獎頒獎典禮」，中場由高雄市原住民警察樂團演唱原住民組曲及「我們都是一家人」歌曲。（記者邱俊福攝）

警政署今天舉辦年度「114年國家警光獎頒獎典禮」，共甄選出30個團體及52位個人績優警察同仁獲獎，接受公開表揚，當中台北市警局小隊長林書玄與刑事警察局偵查正李清智，分別偵破首例的律師結合公股銀行行員涉詐與「台版地面師」詐團，打詐績效卓著皆獲獎，其中指揮台版地面師偵辦的主任檢察官鄭少珏更陪同李清智領獎，共享這份殊榮。

內政部部長劉世芳致詞時表示，警察同仁非常努力讓自己獲得國人的認同之外，在國際上也越來越獲得認同，包括舉辦非常多的國際論壇，也拜訪了很多國際刑警組織，越來越國際化，而犯罪集團也國際化的同時，我們辦案的腳步不能停歇，需與時俱進。

獲獎名單中，新北市警察局去年7月至今年6月間，總計檢肅治平對象120人、首惡及成員共749人；查獲各級毒品1700餘公斤；偵破電信網路詐欺集團443件、查緝詐欺犯嫌3969人、查扣不法所得10億2598萬餘元，另防制詐欺共計2618件、成功攔阻總金額計21億5651萬餘元；查獲各類槍枝計81枝，成績斐然，榮獲團體組偵查犯罪類第1名。

在個人獎項部分，打擊詐欺類獨占鰲頭的是台北市警察局小隊長林書玄，林員破獲全國首例律師結合公股銀行行員等共組詐欺洗錢集團案件，查扣不法所得逾6000萬元的動產及不動產，且因該案促使主管機關稽核銀行裁罰史上最高2200萬元罰鍰，相關銀行亦主動配合修正多項內控缺失，有效抑制詐欺及洗錢犯罪氣焰。

另刑事局偵查正李清智破獲震驚社會的首件台版地面師案，該集團3年詐騙近1點4億元，偽造代筆遺囑詐取獨居老人過世後遺留的房產，經北檢指揮警調偵辦，去年11月起訴44人，對於防制此類不動產詐騙具有重大效果。

警政署公共關係室專員蕭建宏則擔任新聞聯絡人，負責新聞媒體聯繫、輿情危機處理工作，肩負政府與民眾溝通及媒體行銷之重責，型塑警察優良形象，有效提升民眾對警察滿意度。

典禮中，警政署還邀請專業表演團體開場及進行反黑金槍毒詐宣導，結合科技與舞蹈之展現，讓與會嘉賓享受一場寓教於樂的聲光盛宴；中場由高雄市原住民警察樂團演唱原住民組曲及「我們都是一家人」歌曲，象徵全國警察團結一心共同打擊、對抗犯罪，終場則由歌星向蕙玲壓軸獻唱「友情」等精選國、台語歌曲，在悠揚的歌聲中畫下完美的句點。

警政署今天舉辦年度「114年國家警光獎頒獎典禮」，內政部長劉世芳頒獎給團體組獲獎的台中市警局，由局長吳敬田領獎。（記者邱俊福攝）

警政署今天舉辦年度「114年國家警光獎頒獎典禮」，中華民國警察之友總會理事長蔡明忠頒獎給團體組獲獎的屏東縣警局，由局長甘炎民領獎。（記者邱俊福攝）

新北地檢署主任檢察官鄭少珏陪同刑事警察局偵查正李清智領獎，共享這份殊榮。（記者邱俊福攝）

