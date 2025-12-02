為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    澎檢破獲今年最大宗大麻走私案 「第13波安居緝毒專案」展成果

    2025/12/02 16:28 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖地檢署破獲今年最大大麻走私案，重474公斤、市價達14億元。（澎湖地檢署提供）

    澎湖地檢署破獲今年最大大麻走私案，重474公斤、市價達14億元。（澎湖地檢署提供）

    澎湖地檢署破獲今年最大宗大麻走私案，總重474公斤、市價14億元，台灣高等檢察署於今（2）日在法務部調查局舉行「第13波安居緝毒專案暨查獲重大毒品發布記者會」，展現政府強力打擊毒品犯罪成果及決心，行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢署檢察長張斗輝齊聚會場。

    澎湖地檢署指揮海巡澎湖查緝隊、第八海巡隊、第七岸巡隊、調查局中部機動工作站、澎湖縣警察局刑警大隊、馬公分局、新北市警察局淡水分局、澎湖憲兵隊等單位組成專案小組，經長期縝密蒐證，聯手於海上、岸際查緝，破獲以高姓為首運毒集團，今年8月17日駕駛快艇日月星168至澎湖七美外海接運大麻一批，至裡正角搶灘。

    因專案團隊出海、岸際同步查緝，被告等6人因事跡敗露，海拋大麻逃逸，海巡艦艇立即掌握該快艇航跡，打撈陳姓船長海拋大麻共計799小袋（共計毛重474公斤）後，分裝成40大袋上艇。成功攔阻運毒集團以澎湖為中繼站，企圖轉運大麻至台灣本島牟利。

    全案所扣得大麻總毛重高達近474公斤，數量驚人，為今年度目前所查獲最大宗大麻運輸案，經專案小組鍥而不捨的進行數波溯源查緝後，近日偵結起訴被告共5人，經台灣高等檢察署列入「第13波安居緝毒專案特殊重大案件」，並由澎湖地檢署檢察長周士榆偕同緝毒團隊為個案報告，受到行政院長卓榮泰等長官肯定及慰勉。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    澎湖地檢署破獲今年最大大麻走私案，獲得行政院長卓榮泰頒獎表揚。（澎湖地檢署提供）

    澎湖地檢署破獲今年最大大麻走私案，獲得行政院長卓榮泰頒獎表揚。（澎湖地檢署提供）

