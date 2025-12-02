為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中公車失控撞拖吊車 3人救出送醫

    2025/12/02 16:44 記者陳建志／台中報導
    台中客運一輛公車，今天下午3點多行經霧峰中正路，因不明原因衝過中央分隔島，並撞上對向1輛拖吊車，目前傳出2名司機都受困。（記者陳建志翻攝）

    首次上稿：15:56
    更新時間：16:44

    台中客運1輛由陳姓司機（45歲）駕駛的公車，今天下午3點多行經霧峰區中正路，因不明原因突然偏移車道，衝過中央分隔島，並撞到對向1輛由王姓男子（38歲）駕駛的拖吊車，造成陳男和王男都受困駕駛座，公車上並有一名王姓乘客（18歲），經消防人員搶救，先將陳男和王姓乘客救出送醫，王姓司機隨後也被救出脫困，3人送醫後都無生命危險，公車為何會突然失控？將由警方調查後釐清。

    這起事故發生在今天下午3點多，當時陳姓司機（45歲）駕駛台中客運公車，沿霧峰中正路往草屯方向行駛，卻突然失控偏移車道，並衝過中央分隔島，開到對向車道，撞上對向車道由王姓男子（38歲）駕駛的拖吊車。

    車禍發生後，陳姓司機因雙腳夾住受困駕駛座，王姓司機也受困駕駛座，台中市消防局獲報，立刻出動消防人員到場搶救，在消防然人員以破壞器材救援下，先將陳姓公車司機和王姓乘客（18歲）救出送醫，兩人都意識清楚，無生命危險。

    消防人員接著也將王姓拖吊車司機救出送醫，王男意識清楚，無生命危險，至於陳姓公車司機為何會失控肇事？警方將進一步調查後釐清。

    台中客運一輛公車，今天下午3點多行經霧峰中正路，因不明原因衝過中央分隔島，並撞上對向1輛拖吊車，目前傳出2名司機都受困。（記者陳建志翻攝）

