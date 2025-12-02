柯文哲涉貪案聲請辯論、宣判全程直播 北院合議庭裁定宣判後5日內「公開播送」

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積、侵占政治獻金等案，即將於本月11日起進行連續2週的辯論程序，柯文哲日前聲請辯論、宣判程序全程直播；但北院合議庭今依法院組織法、法庭錄音錄影公開播送實施辦法的規定，裁定於宣判後5日內「公開播送」言詞辯論、宣示裁判的錄音、錄影。

北院指出，本案涉及重大公共利益，為社會矚目之案件，公開播送未妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，對於其他人生命、身體等權益也沒有造成損害之虞，從而准許柯文哲的聲請。

合議庭指出，依法庭錄音錄影公開播送實施辧法第10條規定，實施公開播送以「完整播送」為原則，考量本案11名被告的起訴事實具相關連性，難以分割，合議庭因此依職權裁定，除了柯文哲，其他當事人、參與人的言詞辯論及裁判宣示，也都公開播送。

柯文哲的律團於聲請時主張，司法院所定的「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」第12條第1項規定，「公開播送之言詞辯論錄音、錄影，應於該案件裁判宣示或公告後播出」的規定，已僭越修正後法院組織法的立法意旨，不具效力，主張應該「即時直播」。

但合議庭認為，這項規定是為了避免法庭錄音、錄影以即時公開播送方式，致使參與訴訟程序者如有正當理由確信公開播送其錄音、錄影，有危害其生命、身體、自由、隱私、財產或嚴重影響審判公平性之情形時，無從為適當處理，致生難以回復損害，因此規定於宣判後播出，以便得以變聲、變像或其他無法直接識別該個人的方式處理。

裁定指出，公開播送要點為了避免公開播送的時間延宕過久，同時也規定了最遲應公開播送的時限，為裁判後5日內，已有衡平與公共利益的關係、審判程序的公平性、當事人權益的均衡維護，因此裁定不予直播，而是宣判後公開播送。

