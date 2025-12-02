麻醉醫亂摸病患下體辯「恍神幫蓋被」 入獄1年2月再賠百萬

民事法官獲准受害女子所提出的精神慰撫100萬元，理由為林男犯行具有性別歧視性，嚴重破壞醫病關係，刑事審理中反告被害人毫無彌補行動。圖為台北醫學大學附設醫院。（資料照）

麻醉科主治醫師林朝順於病患麻醉恢復、意識模糊時觸碰女患者下體，辯稱當天「恍神幫蓋被」，一度承認犯行卻又推翻。受害女子在刑事庭出庭時控訴，林男辯護律師多次羞辱詰問她，導致她曾企圖輕生，幸經律師及時救回。台北地方法院刑事一審以乘機猥褻罪判林男1年2月徒刑，民事部分判賠118萬餘元，全案可再上訴。

本案起於，2022年11月25日上午，A女（化名）至台北醫學大學附設醫院接受無痛腸胃鏡檢查，由林朝順進行中深度全身麻醉。檢查結束後，上午10點多，患者被送至恢復室，左側躺臥等待麻醉退去，卻在昏沉中感到下體異常刺激並出現莫名性反應。A女睜眼試圖辨識，僅見一名穿白袍、戴眼鏡、頭髮稀疏、約50至60歲、身高約178公分的男醫師站在簾子外。

A女當下驚慌失措，即便清醒也只能機械回應護理師提問，未告知陪同家人。隔日，她向北醫投訴遭林男性騷擾；北醫獲報後展開調查，並決議處分林男大過一次、暫停臨床業務三個月、解任主管職，一年內不得擔任主管或臨床教學相關職務，並禁止在檢查單位服務。

刑事調查中，林男辯稱，他「只是幫A女蓋被以免著涼」，右手接近腿部可能碰觸身體，並聲稱無輕薄意圖。他質疑A女未即時求助，反控對方恐嚇取財、誣告；辯護律師則主張A女求鉅額賠償，審理中改稱遭手指侵入，說詞前後矛盾。

A女去年刑案一審出庭後，自訴遭林男律師詰問而身心受創，8月4日凌晨傳訊向律師訴苦後吞藥輕生，幸經律師即時報案救回。林男反控A女案則全獲不起訴確定。

北院一審認定林男趁人之危，在醫療機構內對A女身心造成重大傷害，破壞醫病信任，態度不佳，不認罪且未和解；但因缺乏證據證明手指侵入陰道，僅依乘機猥褻罪判刑1年2月，不予緩刑，全案目前已上訴高院。

至於民事部分，A女則求償424萬元，林男依舊喊冤，稱自己曾多年幫臥床父親照護，當天只是「恍神」幫A女蓋被。法官認為，其辯解是在挨告後才提出，事發當下也可請護理師處理，且出庭時責怪A女未即時求助，顯示其辯解基於對理想被害人的刻板印象。

法官認定林男有乘機猥褻行為，但無證據支持乘機性交，另指A女求償工作損失270萬元缺乏依據，心理諮商費用120次減為52次，判賠18萬2000元；針對精神慰撫100萬元則獲准，理由為林男犯行具有性別歧視性，嚴重破壞醫病關係，刑事審理中反告被害人毫無彌補行動，導致A女心理創傷迄今仍未恢復。

