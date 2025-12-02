為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    8旬翁徘徊中壢社宅、保全報案 暖警靠胸前1物助他回家

    2025/12/02 14:35 記者李容萍／桃園報導
    警方將呂姓老翁帶回派出所休息，並提供溫水與座椅安撫情緒，最後靠其胸前「敬老愛心卡」助他回家。（警方提供）

    桃園市中壢區一名81歲呂姓老翁，疑似因失智症突發而迷路，上月底在中壢區中山東路的社會1號住宅徘徊，不斷說著「我要回家」，保全人員見狀報案，表示有一名疑似迷途的長者需要協助，中壢警分局龍興派出所獲報趕抵協助，透過老翁胸前的敬老卡順利確認身分，順利連絡家屬帶他返家。

    龍興所巡佐邱垂政、警員郭彥麟、洪渝勛今（2）日表示，3人到場時呂翁情緒不安、喃喃念著「我要回家」，疑似失智症狀突發，員警趕忙安撫關懷，但過程中發現他重聽，除了無法與員警溝通，也不能清楚表達自身狀況。員警正一籌莫展之際，注意到其胸前掛有「敬老愛心卡」，順利得知呂翁身分，除了聯絡家屬，同時也先將他帶回派出所休息，並提供溫水與座椅安撫情緒。

    家屬接獲通知後趕抵派出所，對警方的及時協助表達由衷感謝，一早發現呂翁不見後就找得焦頭爛額，直到接獲警方電話才放下心中大石，直說，「多虧警方幫忙，真的太感謝了。」

    中壢警分局長林鼎泰表示，近日日夜溫差大，長者體力易衰退，加上失智症狀不穩定，迷途風險相對提高，提醒家屬務必多加留意。家中如有年邁或易迷途長輩，可考慮佩戴防走失手環、協尋手鍊或智慧定位裝置，同時可至分局偵查隊辦理指紋建檔，以利迷途時警方迅速查識身分、協助返家。也呼籲，若民眾於路邊發現疑似迷途長者，請立即撥打110報案，共同守護長者安全。

    警方將呂姓老翁帶回派出所休息，並提供溫水與座椅安撫情緒，最後靠其胸前「敬老愛心卡」助他回家。（警方提供）

