    天道盟大咖「黑狗」雙腿腳筋遭砍斷 2嫌移送北檢複訊

    2025/12/02 14:26 記者王定傳／台北報導
    涉嫌砍傷天道盟綽號「黑狗」的重量級賴姓份子的徐姓男子。（記者王定傳攝）

    天道盟綽號「黑狗」的重量級賴姓份子昨（1）日午間在台北市中華路1處大樓停車場內，被2名年輕刀手伏擊，雙腿挨刀，傷口深可見骨，腳筋被斷，倒地哀嚎。2名嫌犯作案後未離開現場，被據報趕到的萬華分局員警當場逮獲；警詢後今日下午1時許將2人移送北檢複訊，2人都穿著陳冠希創立的潮流品牌INNERSECT系列「三生萬物」帽T，面對記者詢問，2人均不發一語。

    據了解，天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝被江湖推稱為「南萬華教父」，10月14日因膽囊癌離世。由於他在萬華一帶擁有很高的輩分和地位，許多意外的糾葛常會莫名找上他背鍋。

    警界指出，「黑狗」就是因江湖事和「寶勝」不合，據傳「黑狗」曾設計羞辱「寶勝」，此事後來被各方勢力居中「按捺下」，但一直是「寶勝」難以吞忍的一樁江湖事。

    據了解，「寶勝」昨天上午在新北市立殯儀館出殯，期間各方重要黑道份子前往致意。「黑狗」也是在中午時段獨自走入台北市中華路一段某大樓地下停車場時，突然遭背後尾隨的2名年輕人揮刀砍刺，10多刀全部朝他下半身劃刺，「黑狗」雙腿腳筋全斷裂，刀傷可見骨，「黑狗」趴在地上哀嚎不已；警方不排除是「寶勝」的小弟發動報復，全案現仍深入調查中。

    涉嫌砍傷天道盟綽號「黑狗」的重量級賴姓份子的王姓男子。（記者王定傳攝）

