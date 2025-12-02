桃市1至11月取締不停讓行人18935件 警方：違規肇事將加重裁罰

桃園市警局執行車不停讓行人違規取締，在路口攔查違規騎士。（記者余瑞仁翻攝）

為洗刷行人地獄污名，桃園市警局今年1月至11月間取締「不停讓行人」違規共1萬8935件，較去年同期增加逾1成，行人交通事故大幅減少13.7%。警方說，顯示執法確實有效提升行人安全。

警方提醒，立法院已於今年10月28日三讀修正道路交通管理處罰條例（待行政院公布實施日期），修法加重車輛不暫停讓行人肇事致人受傷的罰鍰，由原先7200元提高至1萬8000元；肇事致行人重傷或死亡一律處最高3萬6000元罰鍰，並吊銷駕照，請民眾務必遵守交通規則，共同提升自身及行人安全通行環境。

請繼續往下閱讀...

桃園市政府警察局統計，為推動多元交通安全、擴大行人友善環境及展現對行人安全執法決心，警方從今年1月1日起至11月30日，取締「路口不停讓行人」計1萬8935件，較去年同期取締1萬7112件，增加1823件，增幅10.65%；而1至11月間行人交通事故發生1514件，較去年同期發生1753件，減少239件，降幅達13.7%，顯示執法作為有效提升行人道路交通安全。

桃園市警局也自11月1日起展開為期一個月的「行人交通安全大執法」，針對不停讓行人及行人違規加強取締，1個月內共取締4158件，較去年同期取締件數增加一倍，而11月行人事故也較10月下降8.16%。

警方表示，11月間也於各集會場所進行交通安全宣導99場次，宣導車輛駕駛人養成「行人優先」及「停讓行人」習慣；道路交通工程方面，桃園市府交通局持續推動行人步行環境防護計畫，包含行人友善區、組合式減速平台、路段阻隔設施、行人安全設施、放大版行人專用號誌等，藉以引導駕駛人減速行駛，提升對行人的注意力，以打造安全的行人步行環境。

桃園市警局執行車不停讓行人違規取締，在路口架設錄影器材蒐證。（記者余瑞仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法