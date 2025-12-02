澎湖台灣好行公車與機車車禍騎士輕傷 疑似紅綠燈故障惹禍

機車騎士車禍倒地，公車司機守候在旁並撥電話報警。（民眾提供）

連接澎湖機場與馬公商港的空港快線-台灣好行公車，今（2）日傳出與機車發生車禍，所幸機車騎士僅受到輕傷，但因時值上班上課交通尖峰時段，又位於交通要衢，一度引發往來民眾及車輛圍觀，影響交通，所幸警方派員現場維持交通秩序。

馬公警分局調查指出，今日上午6時46分許，馬公市水源路與北辰街岔路口，由翁姓男子（77年次）駕駛普重機車，由第三漁港往北辰市場方向行駛，行至肇事地點，與高姓男子（73年次）駕駛營業大客車，沿水源路由郊區往市區方向行駛發生碰撞，造成翁手部受傷、腦部受傷，送部立澎湖醫院就醫。

澎湖縣政府消防局上午6時44分接獲民眾報案指稱，馬公市中華路、北辰街口（自由塔前）有機車與公車發生交通事故，請求派遣人車救護。消防局獲報後，立即出動馬公分隊救護車共1車2人前往救護。勤務人員到達現場後回報，現場係一輛公車與機車發生相撞事故，翁姓機車騎士（男、37歲、住高雄市）頭部紅腫、背部及右手擦傷、意識清楚、經救護人員處置後，送衛生福利部澎湖醫院就醫。

根據警方派員前往現場進行酒測，發現雙方駕駛皆無飲酒，疑似因現場紅綠燈交通號誌故障，雙方在會車時未注意來車，造成車禍，詳細肇事原因，刻由馬公警分局交通分隊進行調查，釐清車禍肇責。

