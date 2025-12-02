內幕曝光！天道盟「黑狗」被砍斷腳筋 起因是5年前小弟酒醉亂嗆聲

警方到場時，徐嫌、王嫌在場沒有落跑。（記者王冠仁翻攝）

綽號「黑狗」天道盟賴姓大哥，昨天在台北市一處停車場被20歲徐姓男子、25歲王姓男子持刀攻擊、雙腳腳筋被砍斷；徐男自稱是已故天道盟大哥高寶勝義子，高生前跟賴有糾紛，為了討回公道才犯案。據悉，5年多前，賴拿下一處土方工程，高一名綽號「千心」的白姓小弟不滿，喝醉去跟賴嗆聲，賴以為是高派白找碴，氣得找人把高揍了一頓，雙方自此結下樑子。

警方調查，徐、王兩人不知透過何種方式掌握了賴姓大哥的行蹤，在昨天中午近12時跑到台北市漢口街一處大樓內的停車場埋伏。下午1時48分，賴男搭電梯到停車場，走到繳費機前要繳停車費時，埋伏許久的王男朝他噴辣椒水，隨後再以環抱方式控制他行動，在旁的徐男隨即拿出一把刀朝他雙腳揮砍攻擊。

由於徐犯案後自行打電話報警，轄區警方隨即趕到，將仍停留在現場的徐、王逮捕，並查扣他們使用的兇刀與辣椒水。警方事後報請檢方指揮偵辦，並在今天下午將兩人依重傷害罪嫌送辦。

知情人士透露，雙方衝突起因是5年多前，賴姓大哥拿下台北市環南市場改建的土方工程，由於該處就是人稱「南萬華教父」、天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝地盤，高旗下一名綽號「千心」的白姓小弟對此不滿，認為賴拿下工程卻沒有向高「拜碼頭」，白某次喝醉、在沒有告知高的情況下，就自己跑去向賴嗆聲。

雖然道上兄弟大多知道，高寶勝平時作風低調、鮮少因為利益與人起衝突。賴被白嗆了以後，認為是高在幕後指使，吞不下這口氣，不久後就找人把高揍了一頓，高當時被多名惡煞圍毆，傷勢嚴重，還因此住院一段時間。

據悉，高事後查清事情來龍去脈，發現自己莫名其妙被揍了這一頓，曾經四處想找賴出來談判；賴疑似自知理虧，避不見面，一躲就躲到高病逝，沒想到他在高出殯當天，被高的小弟埋伏攻擊。

警方說，雖然賴傷勢沒有生命危險，但充滿濃厚警告意味，警方目前已經透過管道約制雙方，全面壓制，避免演變成幫派火拚尋仇。

