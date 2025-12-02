第13波安居緝毒專案20天逮1969人 搗工廠、分裝及植栽場74處

調查局新北市調查處攻堅製毒工廠，逮捕徐、范、馬等3嫌，查獲依托咪酯固態結晶成品及硫基依托咪酯等製毒原料，這也是全台第1座製造依托咪酯工廠。（記者陸運鋒翻攝）

高等檢察署統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等6大緝毒系統，於今年10月7日至10月26日執行第13波安居緝毒專案，全面打擊大麻、愷他命及依托咪酯等新興毒品，本次專案共查獲嫌犯1969人，查扣各級毒品達407.4公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共74處，成果豐碩。

高檢署今上午在法務部調查局舉行「114年第13波安居緝毒暨重大毒品案件」記者會，由行政院長卓榮泰親臨聽取簡報及慰勉有功人員，政務委員林明昕、發言人李慧芝、法務部長鄭銘謙、海洋委員會主任委員委管碧玲、內政部次長吳堂安、財政部次長謝鈴媛、最高檢察署檢察總長邢泰釗均應邀與會。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰強調，反毒工作需靠緝毒、驗毒、戒毒、識毒等跨領域、跨部會的合作，進而掌握新興毒品趨勢，而相關主管機關應注意違禁品列管毒品速度、加強罌粟花種子等毒品走私查緝，對於網路購物平台應加強管制。

卓榮泰指出，對於青少年的保護，應針對電子煙等施用工具及新興毒品嚴查究辦，強力打擊溯源藥頭，至於全民反毒教育要分齡、分眾，全面強化識毒能力，讓國人免於毒品的危害，展現政府對毒品「零容忍」的決心。

至於本次專案聚焦查緝依托咪酯類、愷他命新興毒品，共查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類、愷他命毒品472人，佔全部製販運毒品犯罪者62.4%；依托咪酯工廠（含分裝場）70處，佔本次查獲製毒工廠、分裝場、植栽場比率高達 94.6%，另打擊校園及青少年毒品來源部分，則掃蕩社區藥頭205人。

其中，桃園地檢署指揮調查局新北市調查處，待徐嫌等人進入製毒工廠後，專案小組即強勢攻堅，逮捕徐、范、馬等3嫌，查獲依托咪酯固態結晶成品及硫基依托咪酯等製毒原料，以及分液漏斗、攪拌器等製毒器具，經溯源後將參與製毒的黃、呂嫌拘提到案，查扣不法所得48萬4000元，這也是全台第1座製造依托咪酯工廠。

此外，台中地檢署指揮憲兵指揮部、台中市警察局等單位，查獲台灣首例栽種第二級毒品罌粟花及製造第一級毒品嗎啡案，共計查獲罌粟花植株70株、罌粟花種子、含嗎啡成分罌粟花酒1桶（6.62公斤）、罌粟花頭1包及各項栽種設備。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

台中地檢署指揮憲兵指揮部等單位，查獲台灣首例栽種第二級毒品罌粟花及製造第一級毒品嗎啡。（記者陸運鋒翻攝）

調查局查獲全台第一座製造依托咪酯工廠，扣得先驅原料「2-巰基依托咪酯」成分之「黑水」共4桶等物。（記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法