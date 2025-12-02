為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    板橋「垃圾市」破天九牌賭場逮21人 查扣69萬賭資、毒品

    2025/12/02 13:32 記者吳仁捷／新北報導
    新北市警方在板橋垃圾市場內破獲天九牌賭場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋區俗稱「垃圾市」的傳統市場地下室驚傳私設賭場，且門禁森嚴、且只開放熟客進入，警方晚間趁休市破門攻堅，逮獲3名賭場嫌犯、18名賭客，查扣69萬元賭資、4萬元抽頭金，查扣賭具、監視器等賭具，更查獲俗稱喪屍煙彈的依託咪酯等毒品，一舉搗破天九牌大賭場。

    新北市警察局接獲情資，中興路垃圾市場中暗藏天九牌賭場，前、後門設置監視器，監控外部動靜，且門禁森嚴、只供熟客進入，警方蒐證後報請搜索票獲准，1日晚間持搜索票攻堅。

    警方查獲許嫌經營天九牌職業賭場，選在市場一處店面地下室當賭場據點，賭場還設有二道門禁，還有人把風及裝設監視器，使得查緝本案相當困難，警方攻堅衝入賭場，大喊不准動，賭場嫌犯及賭客們驚慌失措，賭客大喊「才要翻本又被抓」，員警當場逮獲53歲許姓主嫌、把風55歲謝嫌及清注29歲林男，及場內18名賭客，警詢後將許男等3人依賭博罪嫌送辦，18名賭客依社會秩序維護法裁罰。

    新北市警方破獲天九牌賭場，查獲71萬元賭資、賭具，逮獲賭場主嫌、從犯及賭客共21人。（記者吳仁捷翻攝）

