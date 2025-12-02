驚！工人坐吊車綁模板從4層樓垂降還扮牛仔馴馬 雇主要被罰了

工人坐在模板上，隨吊車從約4層樓高處垂降到地面。（取自「社會事新聞影音」）

近日網路流傳一段影片，一處工地有工人坐在吊車綁著的模板上，從約4層樓高的高空垂降到地面，過程中工人沒有任何防護措施，還像牛仔馴馬一樣前後搖晃模板嬉戲；經調查該處工地位於屏東縣政府負責的「屏東熱帶農業特色產業園區」興建工程內，縣府表示，廠商已將此人調離工區，後續將進行裁罰，並加強督促管理。勞動部南區職安中心今（2）日上午派員到場調查，後續將依職安法對承攬廠商、吊車行開罰3萬至30萬元。

該段影片在社群平台「社會事新聞影音」流出後，引起廣大議論，勞動部職業安全衛生署南區中心據報後，確定地點在屏東縣長治鄉，為開闢中的「屏東熱帶農業特色產業園區」內的污水處理構造物工程，今（2）日上午立即派員前往稽查，影片拍攝時間在11月27日，目前吊車已經不在現場。

請繼續往下閱讀...

勞動部南區職安中心技正林春陽表示，經初步了解，該案承攬廠商是一家環保工程公司，該公司再將模板工程交付給另一個承攬商執行，該承攬商結構體做得差不多了，為把模板清運吊離現場，又去請吊車工程行來作業；影片所攝當天，吊車司機自己開吊車來，然後那位模板工程的工人貪圖方便，就有如影片所見的行為。

勞動部南區職安中心表示，該案涉及到的事業單位，應該共有3個，包括環保工程公司、模板公司、吊車工程行，原則上應該都會給予處罰，有兩個面向，第一包、第二包業者應負承攬管理責任，可依違反職安法第27條、26條，開罰3萬至15萬元，另外，吊車不得搭載人員，吊車行設備違規使用部分，依職安法第6條第1項的違規，可開罰3萬至30萬元。雇主應負教育勞工之責。

屏東縣政府農業處則說明，在吊車模板上嬉戲的工人，廠商已將此人調離工區，該案是由縣府負責的工區，後續會依職安衛相關法規裁罰，也會針對廠商扣款，如此行為不可取，將加強工地 督導和管理，也請承攬廠商加強相關教育訓練和督促，避免相關事情再發生。

工人坐在模板上隨吊車垂降到地面，令人捏把冷汗。（取自「社會事新聞影音」）

工人坐在模板上隨吊車垂降到地面，過程中還如牛仔馴馬般前後搖晃嬉戲。（取自「社會事新聞影音」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法