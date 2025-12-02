虐殺5貓一審重判9年2月 惡男上訴硬拗「施用毒品才會衝動」

男子趙育慶以火烤、熱水燙虐殺5貓，一審依一罪一罰規定，共重判9年2月，趙上訴硬拗「施用毒品才會衝動殺貓」請求輕判，高院今判決上訴駁回。（資料照）

北市27歲虐貓慣犯趙育慶，被控前年利用女友透過網路認養貓隻後，再以引燃殺蟲劑噴火、熱水燙虐死5隻貓咪，台北地檢署依違反動物保護法起訴趙男，求處重刑，趙嚇得一再結巴，台北地院開庭時趙男改口認罪，被依一罪一罰規定判決趙男5罪，各處1年9月至1年11月徒刑，合計總刑度9年2月徒刑。趙上訴竟稱「施用毒品才會衝動虐殺貓咪」，請求判輕一點，高等法院認定趙是「預謀而有計劃性」逐一虐殺5貓，辯詞不可採，今判決上訴駁回。

由於趙育慶另涉毒品案，一審判10月，正由高院審理中，此案判決定讞後，將與虐殺5貓案的刑責，合併定應執行刑。

台北市動保處2023年12月18日晚間，接獲民眾通報重大動物虐待案件，動保員在北市信義區周邊找到5具貓屍，經採樣送檢，判定貓隻遭人為虐待致死可能性極大，移送檢警偵辦，受害貓隻皆是認養而來，再陸續虐待致死並棄屍。

檢警調查發現，趙男曾因與未成年人性交遭判刑入監，也曾因虐貓而被判拘役50日，2021年10月假釋出獄，多次涉毒品案被查辦，前年11月他要求同居的莊姓女友在網路向網友領養貓咪。

趙男取得貓咪後，即以毆打、拉扯寵物肩背繩、強迫貓咪以後腳站立、用熱水潑灑、蓮蓬頭敲擊、噴灑並點火引燃油性殺蟲劑、不正常餵食等各種方式凌虐貓咪致死。

莊女同年12月報警指稱遭趙男限制行動，獲救後供出趙男的虐貓惡行，警方會同北市動保處，在趙、莊2人當時的北市同居處附近挖掘到5具貓屍，經獸醫解剖死貓遺體，發現多有大面積燙傷、生前久未進食。

檢方依虐待動物致死罪起訴，並建請將趙男從重量刑，台北地院將他裁定羈押。

台北地院開庭時，趙男原本不認罪，辯稱養貓知識不足，幫貓洗澡沒調好水溫而燙傷貓，又因點火「燒螞蟻不小心燒到貓」。法官怒批5具貓屍幾乎體無完膚，經獸醫解剖鑑定確認生前都遭毆打，質問趙「這些貓跟你有仇是不是？你幹嘛要虐待牠們？」趙男後來改口認罪。

北院認定趙觸犯動物保護法「以虐待及傷害方式而宰殺動物罪」共5罪，依一罪一罰規定，判刑1年9月（1罪）、1年10月（3罪）、1年11月（1罪），總刑度9年2月徒刑。檢方和趙均不服判決，上訴高等法院。

高院審理時，檢察官主張，趙是使用油性殺蟲劑作為點火燒烤貓隻的助燃劑使用，並非單純以殺蟲劑作為藥物來毒殺貓隻且趙是逐次虐殺5貓，應加重其刑。趙仍認罪，但辯稱是因施用毒品才會衝動殺害貓隻，請求從輕量刑。

但高院認定，趙從前年9月間即經媒體報導其涉嫌虐殺貓隻，並於10月間經臺北市動物保護人員拒絕其領養貓隻，卻仍於11、12月間透過他人以領養5隻貓隻後，再逐一殺害，顯示是出於預謀而有計劃性虐殺5貓，檢方和趙上訴均不可採，判決駁回。可上訴。

