    首頁 > 社會

    來台第一天就進派出所！大馬遊客被誤為檢舉達人和車主互毆鬧上警局

    2025/12/02 12:21 記者王冠仁／台北報導
    警方到場制止雙方。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場制止雙方。（記者王冠仁翻攝）

    吳姓男子開車到台北市寧夏夜市，將車輛臨停在路旁，同樣也在寧夏夜市逛街的2男1女等3名馬來西亞籍遊客，恰好見到吳男轎車車牌數字，與他們另名馬來西亞籍的朋友轎車車牌相同，隨即拿起手機拍照。吳以為被人拍照檢舉，下車理論，3名馬國遊客雖會講中文，但因為有口音，吳男聽不懂，雙方最終演變成當街互毆衝突。

    北市警大同分局在昨天晚上8時許接獲報案，民眾聲稱在寧夏夜市路旁有人發生糾紛，當街打架。

    轄區員警趕到現場以後，這才發現，原來當時吳姓男子開車到寧夏夜市，將車輛臨停在路旁。吳當時坐在駕駛座上，卻發現2男1女不斷對著他的車輛指指點點，隨後還拿起手機拍照；吳男直覺對方是要拍照檢舉他違規臨時停車，立刻下車理論。

    當時拿手機拍照的是馬來西亞籍2男1女遊客，他們見到吳男的轎車車牌數字，與另名馬國友人的轎車相同，打算拍照傳給友人。他們見到吳男氣沖沖下車，起先有用中文解釋自己的行為，但吳因為對方講中文有口音聽不懂，雙方講沒幾句就互相推擠拉扯，當街爆發肢體衝突。

    警方事後調停後，雙方這才發現搞了一個大烏龍，雖然後續雙方都表示不願提告傷害，但由於他們的行為已經涉犯聚眾鬥毆，警方最終仍將他們移送法辦。

