進口「藝術燈座」藏市價2億海洛因磚 3泰籍嫌犯收貨被逮

樹脂藝術燈座底座夾藏海洛因磚毒品。（記者邱俊福翻攝）

隱身越南、寮國的跨國毒梟，利用樹脂藝術燈座底座夾藏海洛因磚毒品方式，自越南河內空運快捷包裹走私毒品入境，刑事警察局國際科跟越、寮警方合作進行情資交換後，上月初透過「以貨追人」方式，逮捕入境領貨的一對泰籍情侶，並循線逮捕包裹載名的收貨人泰籍女移工等3人，共查扣市價2億、近20公斤的雙獅牌海洛因磚52塊，移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後將該對泰國情侶檔聲押獲准，持續擴大追查其他共犯；同時，越、寮警方同步行動也逮出貨的3名嫌犯到案。

國際科是因掌握情資指出，越南、寮國近期接連查獲多件海洛因走私案件，疑有跨境運毒集團藉由「藝術燈」名義報關，實則夾藏毒品運往越南或臺灣，為查明案情，即請駐越南警務聯絡組洽詢越南公安部，透過交換比對跨境情資，確實發現近期有批自越南寄送來台的包裹存在高度異常，包括貨單號碼頻繁更換、申報內容同為燈具等家飾、收件人非本國人，而為泰、越等外籍人士後進行監控。

警方專案小組發現，10月底有一批樹脂藝術燈座分裝成包裹7箱，以空寄快捷方式入境，經逐件清查，共查獲包裹內有13組藝術燈，海洛因磚夾藏於藝術燈底座，每組底座可容納4塊，共有52塊，總重19.875公斤，黑市價值逾2億元，收件人則是同一名高雄市的泰籍女移工。

該批包裹首先寄送高雄市岡山的一家超商，收件人卻沒有出面領取，隨後變更收件地址到台中市太平區一家汽車旅館，又無人出面領取，退回太平區的貨運站。

上月3日，一對泰國情侶檔入境機場，攔搭計程車直奔汽車旅館領貨，當晚該情侶檔拆貨發現沒有毒品，慌張跑出旅館，埋伏警方一舉逮人，要求該情侶檔配合繼續派送毒品，但卻遲遲沒有人出面領取，不久毒梟包下一台不知情的白牌計程車出面協助送貨後，該司機向該情侶檔取走包裹，但因對方一直變換送貨地址，讓該司機漏夜於大台中地區繞行。隔日，毒梟要求該司機持續送貨，但地點同樣一直變更，最後對方突然未有回應，警方只能收網。

事後，警方依據包裹的收件人，逮捕泰國外籍女移工。同時，越南與寮國警方分別逮捕1名與2人出貨的嫌犯到案。警方詢後依毒品罪嫌移送檢方偵辦，泰籍收貨的情侶檔經法院裁定羈押禁見。

