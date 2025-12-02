開假單助「吊扣」牌照變「吊銷」 台中12員警、17業者貪汙起訴

台中許姓等12名員警勾結代辦業者，開立假罰單助民眾牌照從「吊扣」變「吊銷」，可重新領牌上路，台中地檢署今天依貪汙、偽造文書將29人起訴。（記者陳建志攝）

台中市許姓員警等12人與廖姓等17名代辦業者勾結，明知民眾因超速達60公里以上要被吊扣牌照3至6個月，此期間將不能開車上路，員警卻配合業者開假罰單，讓154位車主牌照從「吊扣」變「吊銷」，可以驗車後重新領牌上路，今天依貪汙、偽造文書將29人起訴，其中林姓員警和廖姓代辦業者因犯後均未坦承犯行，建請法院量處2人適當之刑。

檢方調查，依「道路交通管理處罰條例」規定，汽車駕駛若超速達60公里以上，除當場禁止駕駛、處汽車所有人罰鍰外，並需吊扣牌照3至6個月；同條例第12條並規定，若有未懸掛號牌、牌照吊扣期間行駛等情形，除罰鍰並禁止行駛外，並將「吊銷」牌照。

檢方表示，實務上「吊銷」處罰效果重於「吊扣」，不過因吊扣期間無法開車上路，如車主於吊扣期間因車輛未懸掛牌照行駛在道路，遭警方製單裁罰吊銷汽車牌照，因牌照已遭吊銷而無從吊扣，即可逕行驗車後重新申請牌照立即上路，廖姓等代辦業者發現此法規漏洞，對外招攬代辦重新領牌業務。

檢方查中，台中市許姓等12名員警，與廖姓等17名業者勾結，明知車主並無違規事項，員警竟配合代辦業者要求，開立不實的交通違規舉發單，使 「吊扣」的汽車牌照遭「吊銷」，代辦業者進而持該不實舉發單繳納罰鍰，至監理站繳回原車牌辦理吊銷牌照手續，並立即換發新牌照，使車主可重行開車上路，以此方式規避遭「吊扣」牌照而不得使用車輛的不利處分，總計使154位車主獲得提前使用車輛3至6個月不法利益。

台中地檢署偵辦後今天偵結，依貪污治罪條例之對主管事務圖利、刑法使公務員登載不實公文書及使公務員登載不實等罪嫌將29人起訴，其中秦姓、蔡姓員警因自首，進而查獲幕後配合的業者建請免除其刑，另許姓員警等9人，已坦承認罪，建請法院給予緩刑機會，林姓員警和廖姓代辦業者因犯後均未坦承犯行，建請法院量處2人適當之刑。

