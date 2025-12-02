「創業天才」揍合夥人還到公司大肆搜刮 侵占上百萬虛幣到冷錢包

量趨科技執行長陳泰元被控侵占公司款項。（取自量趨科技臉書）

與藝人黃立成創立17直播、現任量趨科技公司執行長的陳泰元，曾被封「創業天才」，近日卻被警方到住處搜索，引起業界譁然。原來他被同事指控，頻頻出現脫序行為，像對合夥人暴力相向，在公司胡亂咆哮，要求員工拿自己信用卡給他刷，甚至竄改公司虛擬貨幣帳戶密碼，將上百萬元虛幣轉移到自己冷錢包，行徑誇張。對此，台北市警方證實，在11月下旬到陳住家搜索，並將他依法送辦。

陳泰元同事說，陳名氣響亮，2017年還創立柯賓漢數位金融公司（Cobinhood），該公司一度被稱為「獨角獸新創潛力公司」，但成立不久就鬧出經營糾紛、對簿公堂，最終停業。陳事後再與認識十餘年的徐姓友人一同合夥，成立量趨科技公司，陳是股東也擔任執行長。



同事指控，陳雖是「創業天才」，但生活混亂，每月開銷從數十萬元到上百萬不等，揮霍無度，他甚至要員工拿自己的信用卡供他刷用，一個月刷了50萬。同事、友人近來察覺他似乎有躁鬱症與被害妄想症，勸他去看醫生，他卻堅稱自己沒生病，還說吃藥會變笨。

今年3月，陳看到某社會新聞，擔心自己遭人背叛、要先下手為強，居然無故毆打徐，還拿椅子、筆電向徐丟擲，事後還嗆聲恐嚇。隔天他來上班，又忽然在辦公室咆哮，再次對徐拳打腳踢；公司所在地的大樓保全員制止未果，向轄區信義分局報警，他見到員警出現才安分。

陳雖曾寫道歉信給徐，但他疑因財務漏洞擴大，在今年10月趁徐出國時，竄改他與徐共同持有帳戶、公司名下3個虛擬貨幣帳戶的密碼，還將帳戶內虛幣轉移到自己冷錢包中。他還找人到公司，搬走電腦、螢幕、文件、沙發椅，連員工置物櫃中私人物品也被搜刮；由於陳平時不喝白開水，只喝「巴布農鹼性礦泉水」，他也順勢搬走10瓶礦泉水。

北市警方在11月下旬，持搜索票前往陳位於內湖住處搜索，找到他搬回的電腦、沙發椅等物。據悉，陳聲稱自己是公司股東，這些物品本來就歸他所有，他拿回家是用來辦公、查帳；他還稱要同事拿信用卡給他刷，是因為他先前有替公司墊付部分款項。

警方說，陳確實有將公司帳戶中、價值2百多萬元虛擬貨幣轉移到自己冷錢包中，警方已查扣該筆資產，同時也凍結相關虛幣帳戶來進一步釐清他有無侵占其他公司資產，並將他依竊盜、侵占、背信、妨害電腦使用等罪嫌送辦。

