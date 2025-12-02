偷拍女內衣褲還想加「臉書好友」 判拘20日還要賠8萬

蕭姓男子潛入他人倉庫，偷拍2名女子內衣褲，還妄想加「臉書好友」，令被害女子感到恐懼。彰化地院審理，依無故侵入他人建築物罪判處拘役20日，並需分別賠償2名女子各4萬元。（資料照）

彰化蕭姓男子，去年某日無故侵入他人倉庫，偷拍兩名女子晾曬的內衣褲，結果被人發現報警，令人不安的是，3年前，蕭男就曾半夜潛入女子住家偷拍，而這次在犯案前，甚至嘗試加入其中一名女子的臉書與IG，兩名女子事後提告求償。彰化地院審理，依無故侵入他人建築物罪判處蕭男拘役20日，並判他需分別賠償兩名女子各4萬元。

判決書指出，蕭男於去年某日清晨5時許，擅自進入被害女子住處旁的倉庫，並持手機拍攝她們晾曬的內衣褲，當場被屋主發現報警。事後調查發現，這已非蕭男初犯，2021年，他就曾於半夜侵入同一住宅偷拍內衣。當時蕭男苦苦哀求，被害人念在他年輕、無前科而選擇原諒，未料時隔3年蕭男食言再犯。

其中一名被害人發現，蕭男在偷拍前竟曾試圖加她臉書與IG，令她感到害怕與噁心，為此還尋求心理治療。被害女子說，蕭男拍完後仍有在住家周邊徘徊，讓她更擔心對方可能再度入侵，居家安全感盡失，長期處於憂懼中，因此兩人向蕭男連帶求償醫療費及精神慰撫金共95萬餘元。

蕭男辯稱，當時倉庫門是開著的，看到就拍一下，若當事人不願內衣被見，應收至屋內。且他僅是拍攝自賞，未外流，難以證明女子的憂鬱與其行為有直接因果關係。

法官審理認為，蕭男無故侵入他人建築物，並以手機拍攝私人衣物，已侵害被害人居住安寧與隱私權，足以造成精神痛苦，依無故侵入他人建築物罪判處拘役20日，另民事求償部分亦判蕭男須賠償兩女各4萬元。

