騎士高市議會前闖紅燈 先撞另一騎士再撞學生參訪團遊覽車急救

吳男於高雄市議會前闖紅燈，先撞騎士再撞學生參訪團遊覽車後，倒地不起送醫急救。（民眾提供）

高雄市議會前今天上午發生一起重大車禍！吳姓男子騎機車行經高雄市議會前國泰路二段，竟違規闖紅燈，先追撞前方停等紅燈的鄭姓騎士，又撞上鍾姓司機駕駛遊覽車，載有高雄大學學生準備到議會參訪；吳男當場倒地不起送醫急救，鄭男命大僅手腳擦傷，學生受驚嚇幸未受傷。

警方調查，吳姓男子（22歲）今天上午近10時，騎機車沿著鳳山區國泰路二段直行，行經市議會前方路口，竟違規闖紅燈，從後追撞前方停等紅燈的機車騎士鄭姓男子（36歲）。

正值鍾姓司機（61歲）駕駛遊覽車，搭載數十名高雄大學政法系學生，從國泰路二段北向南方向，依號誌規定左轉，準備進入市議會參訪。

不料吳男與鄭男發生車禍後，又騎機車向前直行，闖紅燈撞上遊覽車，整個人倒地不起，當場失去生命跡象，警方趕緊呼叫救護車，將他送往醫院急救。

遊覽車上學生目擊車禍，一度受到驚嚇，所幸無人傷亡；鄭男被撞摔車，命大僅手腳擦傷，沒有生命危險；警方勘驗車禍現場，初步認定吳男違規闖紅燈，車禍肇事責任明顯，將送交通大隊進一步鑑定。

