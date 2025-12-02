毒駕新法上路第一週 屏東警分局查獲3件 2人拒測開罰18萬元

42歲黃男拒測。（屏東警分局提供）

警政署上（11）月20日起全面啟用毒品唾液快篩試劑，取締毒駕，新法上路後警方全面強化取締作為，屏縣警局屏東分局第一週即查獲3件毒駕相關案件，其中2名駕駛拒測遭開罰18萬元，所有涉案車輛均立即移置保管。警方指出，新罰則生效後，駕駛人違規成本大幅提高，已有行為人因壓力大到當場直呼「不敢了」。

屏東警分局11月20日至27日共查獲3起毒駕。其中僅一件受測，為崇蘭派出所員警深夜巡邏時，於屏東市自由路段攔停可疑自小客車，查獲31歲徐姓男子持有三級毒品愷他命，經毒品唾液快篩試劑測試呈現毒駕陽性；警方表示，除立即將車輛移置保管、開立毒駕違規舉發單外，行政處分部分將報請警察局裁罰；刑事部分則依施用毒品與毒駕相關規定，待尿檢結果出爐後函送屏東地檢署偵辦，行政與刑事責任同步追究，處分更為完整且嚴格。

屏東分局也表示，另2起查獲案件，分別為42歲騎機車的黃姓男子、42歲開車的韋姓男子，2人均拒測，因毒駕處分全面加重，拒絕檢測者直接開罰，罰鍰18萬元起跳，並搭配移置保管車輛、後續吊扣牌照等措施，使駕駛人違規成本大幅提升。新法核心精神在於「罰得重、查得勤、嚇阻強」，警方也將持續提高盤查密度，確保施用毒品者不敢上路。

警方呼籲，毒駕對其他用路人威脅極大，切勿心存僥倖。僅是一時僥倖，就可能面臨高額罰鍰、車輛被拖走，甚至刑事追訴的多重後果。警方將持續執法，全力守護道路安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

黃男拒測收罰單。（屏東警分局提供）

上月（11）月20日起新法全面啟用毒品唾液快篩試劑取締毒駕。（屏東警分局提供）

