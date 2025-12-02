為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    酒駕撞倒多車、不安返回查看 松山警眼尖認出當場逮人

    2025/12/02 10:12 記者邱俊福／台北報導
    凌男酒駕撞倒路邊一排停放機車，自己也摔倒在地。（記者邱俊福翻攝）

    凌男酒駕撞倒路邊一排停放機車，自己也摔倒在地。（記者邱俊福翻攝）

    26歲凌姓男子，上月間酒醉騎機車外出買便當時，失控衝撞路邊停放於停車格的整排機車、腳踏車，隨後逃離現場，轄區台北市警松山分局松山派出所據報趕抵了解時，凌男因良心不安，又騎機車重返現場查看，讓處理員警從其穿著一眼認出就是肇事者，且聞到滿身酒味，酒測後依公共危險、肇事逃逸罪嫌送辦。

    警方調查，上月19日中午，凌男於前晚飲酒未退的狀況下，騎乘機車外出，當行經台北市三民路時，突然失控衝撞路邊停放的整排機車、腳踏車，自己也因此摔車，肇事後，凌男為免警方到場發現，馬上爬起，將被他撞倒在地的多輛機車初步牽回路邊，便趕緊騎車逃離。

    警方據報後，派員抵達後發現多輛機車與腳踏車倒地散落，現場有明顯碰撞跡象，立即調閱周邊監視器，迅速掌握涉案車輛與穿著無袖背心肇事騎士特徵。

    調查過程中，凌男竟自行騎車返抵現場查看，員警發現凌男後立即上前攔查，確認其外貌特徵與影像一致，且身上散發濃厚酒味，經依程序實施酒精濃度檢測後，其酒測值達1.25mg，遠超法定標準，依公共危險、肇事逃逸罪嫌，當場將該騎士依現行犯逮捕，並帶返所偵辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

