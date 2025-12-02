為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》竹縣警加薪有望！比照六都領勤務繁重加給 等警政署核定

    2025/12/02 10:36 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣警局員警也將可領6都實施多年的勤務繁重加成津貼，預算已獲議會通過，就等警政署拍板核定上路。（記者黃美珠攝）

    新竹縣警局員警也將可領6都實施多年的勤務繁重加成津貼，預算已獲議會通過，就等警政署拍板核定上路。（記者黃美珠攝）

    新竹縣警察局1181名員警明年可望加薪！為了留才且配合警政署推動全國警察都有「勤務繁重加成」津貼可領，新竹縣警局在縣府、議會支持下，三讀通過增編明年人事費1.1億多，以支應警政署推動中的「勤務繁重加成」新制上路，是「小聯盟」16縣市中第一個站在起跑線做好「預備備」動作的警局。

    警政署長張榮興受訪說「樂見其成」，並謝謝縣府和議會對警察的相挺，他們正在了解「小聯盟」其他縣市推進的意願和相關單位看法。新竹縣雖率先爆出預算到位的喜訊，但仍需等核定跟大家「同步」實施。

    現行警察勤務加給依內、外勤分3等級，第1級繁重區可領9700元；6都2014年起另增前述勤務繁重加成，雙北1級戰區可加領原警勤加給的1倍、9700元，4都1級則加領原警勤加給的7成、約6800元；6都之內1級以下的分級和經費各自因地制宜決定。

    新竹縣配合警政署讓繁重加成也惠及「小聯盟」16縣市政策，率先比照4都完成規劃，把警力分繁重、較重、一般、以及內勤4等級，領取3000到6800元不等的繁重加成。其中竹北、新湖位列繁重分局，竹東是較重分局；新埔、橫山2分局跟警局直屬外勤隊是一般等級，其餘是內勤。

    縣警局長林建隆說，目前全局員警預算員額1245人，實際員額1181人，粗估1年要增加8000萬。為了讓同仁能在中央宣布後立刻受惠，他們透過增編明年度人事費1.1億，預先把錢準備好，這使得新竹縣警局明年人事費從歷年17億5300多萬增加到18億6300多萬，寫下新高。

    新竹縣警局長林建隆直言，要想留住人才，竹縣治安繁重區勤務繁重加成預算，至少要有5000元才能讓同仁有感。（記者黃美珠攝）

    新竹縣警局長林建隆直言，要想留住人才，竹縣治安繁重區勤務繁重加成預算，至少要有5000元才能讓同仁有感。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科說，警察工作辛苦又危險，比照6都增加勤務繁重加成合理且必要。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科說，警察工作辛苦又危險，比照6都增加勤務繁重加成合理且必要。（記者黃美珠攝）

    全國警察勤務繁重加成津貼一旦上路，新竹縣千餘名員警，將依繁重程度，分：繁重、較重、一般、內勤4等級支領3000元到6800元不等。（記者黃美珠攝）

    全國警察勤務繁重加成津貼一旦上路，新竹縣千餘名員警，將依繁重程度，分：繁重、較重、一般、內勤4等級支領3000元到6800元不等。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播