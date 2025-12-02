獨家》竹縣警加薪有望！比照六都領勤務繁重加給 等警政署核定

新竹縣警局員警也將可領6都實施多年的勤務繁重加成津貼，預算已獲議會通過，就等警政署拍板核定上路。（記者黃美珠攝）

新竹縣警察局1181名員警明年可望加薪！為了留才且配合警政署推動全國警察都有「勤務繁重加成」津貼可領，新竹縣警局在縣府、議會支持下，三讀通過增編明年人事費1.1億多，以支應警政署推動中的「勤務繁重加成」新制上路，是「小聯盟」16縣市中第一個站在起跑線做好「預備備」動作的警局。

警政署長張榮興受訪說「樂見其成」，並謝謝縣府和議會對警察的相挺，他們正在了解「小聯盟」其他縣市推進的意願和相關單位看法。新竹縣雖率先爆出預算到位的喜訊，但仍需等核定跟大家「同步」實施。

請繼續往下閱讀...

現行警察勤務加給依內、外勤分3等級，第1級繁重區可領9700元；6都2014年起另增前述勤務繁重加成，雙北1級戰區可加領原警勤加給的1倍、9700元，4都1級則加領原警勤加給的7成、約6800元；6都之內1級以下的分級和經費各自因地制宜決定。

新竹縣配合警政署讓繁重加成也惠及「小聯盟」16縣市政策，率先比照4都完成規劃，把警力分繁重、較重、一般、以及內勤4等級，領取3000到6800元不等的繁重加成。其中竹北、新湖位列繁重分局，竹東是較重分局；新埔、橫山2分局跟警局直屬外勤隊是一般等級，其餘是內勤。

縣警局長林建隆說，目前全局員警預算員額1245人，實際員額1181人，粗估1年要增加8000萬。為了讓同仁能在中央宣布後立刻受惠，他們透過增編明年度人事費1.1億，預先把錢準備好，這使得新竹縣警局明年人事費從歷年17億5300多萬增加到18億6300多萬，寫下新高。

新竹縣警局長林建隆直言，要想留住人才，竹縣治安繁重區勤務繁重加成預算，至少要有5000元才能讓同仁有感。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科說，警察工作辛苦又危險，比照6都增加勤務繁重加成合理且必要。（記者黃美珠攝）

全國警察勤務繁重加成津貼一旦上路，新竹縣千餘名員警，將依繁重程度，分：繁重、較重、一般、內勤4等級支領3000元到6800元不等。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法