    首頁 > 社會

    西勢車站高架橋下停車被「提醒」後竟遭刮 外地客諷：化外之地嗎

    2025/12/02 10:18 記者陳彥廷／屏東報導
    案發地點均位於竹田鄉龍門路段陸橋下方。（記者陳彥廷攝）

    台鐵屏東、潮州路線高架化後，西勢站最近接連出現「刮車」大盜，不少民眾停放高架橋下方的愛車遭破壞，警方高度懷疑是同人所為，正追查中，台鐵則表示不排除進一步加裝監視器。

    鐵路高架化後車站高架下方多半被劃設為停車場，方便通勤客使用，有些成為在地居民的免費停車場，甚至出現佔地為王的情形，日前有名外鄉鎮居民開車前往西勢車站要搭車，將車停在西勢車站至龍門路間的高架鐵路下方空地，才停好不久就有1名阿伯出面提醒「這是他家的」。

    車主向西勢車站確認該停車空間並非私人用地後，便不再理會該名阿伯，未料車主返回取車時，卻發現愛車後門鈑金遭到鑰匙刮了數道刮痕，氣得po文怒諷「難道是化外之地嗎？」「什麼時候變私有的」，竟把泛公有地當自家停車場。

    警方指出，已陸續接獲車輛停放在該處卻遭毀損案件，可能是同1人所為，已調閱周邊監視器，並派員加強查訪，目前已鎖定特定對象偵辦。台鐵則表示，經過會勘後，不排除安裝監視器加強管理。

