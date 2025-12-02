兵分21路！雲林掃蕩改裝飆車集團 牛魔王、AMG全被查扣

雲林檢警查獲飆車集團，查扣TOYOTA Supra（牛魔王）、賓士AMG等21輛高價改裝車。（雲林縣警察局提供）

雲林縣接連傳出有無牌改裝車利用深夜在轄內多處道路飆車，不僅無視紅燈，且沿路發出「隆隆隆」巨大聲響擾人清夢，雲林檢警組成「斬車」專案小組蒐證，昨（1）日兵分21路到全台各地搜索及拘提，共計帶回21人並查扣包括TOYOTA Supra（牛魔王）等21輛高價改裝車，總價逾數千萬。

上月中旬雲林褒忠、土庫、西螺等傳出，有飆車族在深夜凌晨在台19線等道路飆車，飆車族無視路上其他用路人及號誌，民眾將飆車族目無法紀的行徑PO上地方社群，引起熱議，警方也接獲10多件民眾報案，當時正值議會定期會期間，議員王鈺齊等人也在議會要求警方嚴查。

請繼續往下閱讀...

警方調閱路口監視器，飆車的車輛約有1、20輛，多為無牌改裝車輛，且遇警即四處流竄，再利用社群軟體號召聚集，他們沿著國道、台78快速道路下台19線後拆掉車牌即沿著台19狂飆。

雲林縣警察局交通隊長詹百平表示，警方組成專案小組，報請雲林地檢署指揮偵辦，經過多日查偵、蒐證，昨天出動80多名警力，兵分21路前往全台各縣市搜索及拘提，共計帶回21人、查扣21輛改裝車，且在車上查獲愷它命24包，偵訊後依公共危險罪嫌、毒品危害防制條例移送法辦。

警方查扣21輛改裝車中，有改裝牛魔王2輛、賓士AMG4輛、BMW5系列1輛、阿法1輛、福斯golf2輛，11輛國產房車，總價逾數千萬元。

雲林縣警察局長黃富村強調，針對競速或危險駕駛行為，警方將持續運用科技執法、調閱監視器等方式蒐證，並依公共危險罪送辦，另擅自改裝排氣管、拆除或遮蔽車牌等違規行為，依《道路交通管理處罰條例》從重開罰，最高可罰3萬6000元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法