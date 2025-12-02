為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    租屋開賭場趁房東回收前再撈一筆 北市警3度登門搗破

    2025/12/02 10:00 記者邱俊福／台北報導
    警方查扣現金與麻將等賭具。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣現金與麻將等賭具。（記者邱俊福翻攝）

    一名戴姓男子今年中於台北市中山區社區大樓租屋，暗營麻將賭場牟利，因打麻將聲音擾人與充斥煙味，轄區台北市警中山分局長春路派出所先後2度據報前往查獲，連房東也因此要求收回房子，戴卻抓不怕，趁年底退租前變本加厲天天揪客賭博，日前警方3度搗破，當場逮捕戴男與賭客4名，依法究辦。

    警方調查，今年6月起，戴男承租該房子後，除自住外，屋內放置兩桌麻將桌，時常於通訊軟體揪客前往賭博，並收取抽頭金牟利，因聲音與濃厚菸味，令許多鄰居不堪其擾，向相關單位舉報。

    警方據報後，7月18日及與10月15日先後前往查緝，2度破獲送辦，住在國外的房東知情後便聯繫戴男要求提早結束一年租約，欲年底請其退租將房屋收回。

    戴男於年底退租前，為再撈一筆，天天糾集賭客上門聚賭，讓附近鄰居非常反感，警方接獲舉報後，上月26日再次持搜索票執行查緝，將戴男與賭客4名逮捕，並當場查扣不法所得及賭具等相關證物，帶回派出所偵辦。

    警方提醒，賭博容易造成傾家蕩產，將加強取締力道，持續掃蕩地下賭場，徹底斬斷不法根源，也呼籲民眾切勿投機、心存僥倖。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播