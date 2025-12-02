租屋開賭場趁房東回收前再撈一筆 北市警3度登門搗破

警方查扣現金與麻將等賭具。（記者邱俊福翻攝）

一名戴姓男子今年中於台北市中山區社區大樓租屋，暗營麻將賭場牟利，因打麻將聲音擾人與充斥煙味，轄區台北市警中山分局長春路派出所先後2度據報前往查獲，連房東也因此要求收回房子，戴卻抓不怕，趁年底退租前變本加厲天天揪客賭博，日前警方3度搗破，當場逮捕戴男與賭客4名，依法究辦。

警方調查，今年6月起，戴男承租該房子後，除自住外，屋內放置兩桌麻將桌，時常於通訊軟體揪客前往賭博，並收取抽頭金牟利，因聲音與濃厚菸味，令許多鄰居不堪其擾，向相關單位舉報。

警方據報後，7月18日及與10月15日先後前往查緝，2度破獲送辦，住在國外的房東知情後便聯繫戴男要求提早結束一年租約，欲年底請其退租將房屋收回。

戴男於年底退租前，為再撈一筆，天天糾集賭客上門聚賭，讓附近鄰居非常反感，警方接獲舉報後，上月26日再次持搜索票執行查緝，將戴男與賭客4名逮捕，並當場查扣不法所得及賭具等相關證物，帶回派出所偵辦。

警方提醒，賭博容易造成傾家蕩產，將加強取締力道，持續掃蕩地下賭場，徹底斬斷不法根源，也呼籲民眾切勿投機、心存僥倖。

