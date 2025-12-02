為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    毒品唾液快篩上路！ 大雅警讓毒駕無所遁形

    2025/12/02 09:37 記者歐素美／台中報導
    「毒品唾液快篩試劑」11月19日上路！（民眾提供）

    「毒品唾液快篩試劑」11月19日上路！（民眾提供）

    「毒品唾液快篩試劑」11月19日上路！台中市大雅警分局員警日前在潭子區進行交通安全取締時，闖紅燈的林姓男子經唾液毒品快篩，甲基安非他命呈現陽性反應，警方立即將其帶返分局進一步採證及製作筆錄，後續將依法移送偵辦。

    大雅警分局於11月23日在潭子區仁愛路段執行交通安全取締時，發現林男（47歲）騎機車闖紅燈且行車軌跡不穩，隨即示意其靠邊受檢，盤查過程，林男情緒緊繃、語氣閃爍，且身體不自主顫抖，警方遂依程序啟動「唾液毒品快篩」檢測，經檢測結果顯示，男子唾液中對甲基安非他命呈現陽性反應。

    大雅警分局指出，以往毒駕案件多需依賴帶回驗尿採證，不僅程序繁複、耗時，也可能因延誤採檢而影響精準度。新制上路後，有助於加速道路毒駕查核程序，大幅提升交通安全與執法效率，因唾液快篩具有檢測時間短、程序簡便等特性，在道路端即時判斷駕駛人是否有施用毒品之嫌，有效提升執法效率，進而達到「人車分離」目的，有效避免毒駕造成其他用路人的危害。

    大雅警分局指出毒品駕車的危害不亞於酒駕，駕駛人施用毒品後會有判斷力下降、反應遲鈍等症狀，往往會形成重大道路交通事故的主因，故為確保用路人安全，未來大雅警分局將持續運用毒品唾液快篩試劑強化查緝能量，展現打擊毒駕的決心，也提醒民眾切勿心存僥倖、施用毒品後駕車，一旦查獲將依法嚴辦，絕不寬貸。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    大雅警分局員警在潭子區進行交通安全取締時，查獲林男毒駕。（民眾提供）

    大雅警分局員警在潭子區進行交通安全取締時，查獲林男毒駕。（民眾提供）

