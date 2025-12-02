出差妻子提早回家給驚喜，赫見老公帶小三回家床戰！（情境照）

新竹縣王女到南部出差提早回家，想給先生一個驚喜，沒想到竟赫見先生帶小三進門，且浴室內還有用過的保險套，先生坦承多次帶小三回家床戰，王女憤而向二人連帶求償百萬，更與先生離婚，新竹地院判二人需連帶賠償王女60萬元。

111年結婚的王女說，今年6月22日凌晨提早從台南返回新竹縣竹北市家中時，發覺家中有異樣，5分鐘後，先生廖男竟帶陌生女子江女進入家中，她在客房衛浴中發現一袋用過的保險套、衛生紙及江女配戴的變色鏡片，經質問下廖男坦承不忠。

經她調閱大樓監視器畫面後，發現二人於5月10日、11日、31日、6月21日四度進入家中發生性行為。被告二人破壞原告婚姻家庭生活之圓滿、安全、幸福，侵害原告之配偶權，造成原告莫大精神痛苦，憤而對二人連帶求償100萬元。

廖男雖不否認帶江女回家被妻子撞見，聲稱二人透過交友軟體認識，起初僅為一般網友聊天，熟識後乃邀請到家中聊天，然並無發生性行為。

然被告二人不否認電梯內親吻照片確為二人，法官認為二人於密閉空間電梯內親吻，依一般社會通念，顯已逾越一般男女正常交往之分際，自係不法侵害原告之配偶權。

況被告二人多次進入夫妻住處，更為原告當場撞見，原告追問先生與江女發生幾次性關係，廖男亦回應四、五次，且要求原告再給他一次機會，被告二人侵害原告配偶權行為，堪以認定。

事發不久，王女與廖男即已離婚，法官判二人需連帶賠償精神慰撫金60萬元。

