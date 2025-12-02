為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    凌晨載女友人夜遊疑車速太快打滑自撞 男駕駛傷重不治

    2025/12/02 09:30 記者吳昇儒／新北報導
    救護人員將李男救出時，已無生命跡象。（記者吳昇儒翻攝）

    22歲李姓男子今日凌晨駕車載著游姓女友人準備前往金山地區，行經台二線52公里處時，疑因過彎時車速過快打滑，自撞路旁護欄後，逆向停放於外側車道。救護人員趕抵現場時，發現李男無生命徵象，送往醫院搶救後，不治身亡。副駕駛座的游女送醫救治後已無生命危險。警方目前已調閱周邊監視器，並對游女製作筆錄，釐清事故原因。

    救護人員趕抵現場時，發現李男已經昏迷，從車內救出時已無呼吸、心跳，緊急送往基隆長庚醫院搶救，凌晨4時許，宣告不治。

    警方調查，李男於凌晨2時50分駕車行經該路段時，疑因過彎車速過快，加上路面濕滑，導致輪胎打滑，直接撞上路旁護欄，因撞擊力道猛烈，造成死傷。而副駕駛座的游姓女子，則於車輛撞擊時受到擦、挫傷，經送醫救治後，已無生命危險。

    據悉，警方為釐清死者有無酒駕情形，對其抽血檢測，經確認後，並無酒駕；目前已調閱周邊監視器，並於現場蒐證，釐清事故原因。

    車輛撞擊力道猛烈，車頭嚴重變形。（記者吳昇儒翻攝）

    撞擊力道猛烈，道路上均是車體碎片。（記者吳昇儒翻攝）

    熱門推播