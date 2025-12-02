為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    海巡查緝隊員海上執勤意識不清 空勤吊掛後送

    2025/12/02 09:24 記者王錦義／花蓮報導
    海巡署第10海巡隊艦艇在東引東南面約136海浬執勤時，一名基隆查緝隊員突然上吐下瀉、意識不清由直昇機緊急救援成功。（空勤花蓮提供）

    海巡署第10海巡隊艦艇在東引東南面約136海浬執勤時，一名基隆查緝隊員突然上吐下瀉、意識不清由直昇機緊急救援成功。（空勤花蓮提供）

    內政部空中勤務總隊昨晚接獲海巡署艦艇在東引東南面約136海浬執勤時（約250公里、宜蘭外海），查緝隊員突然上吐下瀉、意識不清極需就醫，空勤花蓮駐地黑鷹直昇機立即出勤前往救援，於晚間9點35分順利把患者吊掛入艙，並降落松山機場把患者交由消防人員接駁送醫治療。

    空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊今指出，昨晚6點30分左右接獲總隊通知，海巡署第10海巡隊艦艇在東引東南面約136海浬執勤時，一名基隆查緝隊員突然上吐下瀉、意識不清極需就醫，立即派遣UH-60M-14黑鷹直升機編號NA-711號機執行任務，直升機於晚間7點47起飛，9點12分飛抵目標區。

    空勤花蓮駐地指出，依週邊海域及海象狀況完成高、低空偵察及風險評估並完成救援提示開始吊籃吊掛作業。昨晚9點35完成入艙返回花蓮機場，期間由海巡搜救員執行病患意識評估、給氧治療與八大生命徵候檢測，於晚間10點10分落松山機場，病患轉由警消協助後送醫療，任務圓滿完成。

    海巡署第10海巡隊艦艇在東引東南面約136海浬執勤時，一名基隆查緝隊員突然上吐下瀉、意識不清由直昇機緊急救援成功。（空勤花蓮提供）

    海巡署第10海巡隊艦艇在東引東南面約136海浬執勤時，一名基隆查緝隊員突然上吐下瀉、意識不清由直昇機緊急救援成功。（空勤花蓮提供）

    海巡署第10海巡隊艦艇在東引東南面約136海浬執勤時，一名基隆查緝隊員突然上吐下瀉、意識不清由直昇機緊急救援成功。（空勤花蓮提供）

    海巡署第10海巡隊艦艇在東引東南面約136海浬執勤時，一名基隆查緝隊員突然上吐下瀉、意識不清由直昇機緊急救援成功。（空勤花蓮提供）

