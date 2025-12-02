竹南衝浪手機遭竊2個月後被送修 通訊行報警逮人

苗栗地院依犯侵占離本人所持有之物罪，處張男罰金1萬2000元。（資料照）

鄭姓男子到苗栗縣竹南鎮假日之森衝浪，他放有手機、汽車鑰匙、現金3000元及隨身衣物的束口包遭竊，報警處理。警方於2個月後，接獲竹南鎮一家手機行通報，有人持鄭男遭竊的手機送修，前往將送修人張姓男子逮捕，依竊盜罪嫌送辦；張男稱手機是撿來的，也無事證認定張男是竊嫌，不過他仍犯侵占離本人所持有之物罪，被法官判處罰金1萬2000元。

鄭男於去年12月6日到竹南假日之森衝浪，於當天上午10點到11點間，發現攜帶前往的黑色束口包不翼而飛，內有三星S24 Ultra手機一支、汽車鑰匙、現金3000元、隨身衣物。鄭男報警處理，財損約5萬元。

今年1月初，警方接獲竹南鎮一家手機通訊行通報，指有人持手機送修，店內維修技師發現是失竊物，警方前往將送修人張男逮捕，並查出該支送修手機是2個月前鄭男遭竊的三星S24 Ultra手機，將他依竊盜罪嫌送辦。

法庭上，張男稱，該支手機是他在假日之森海灘上撿到的，並不是偷竊所得。法官調查，被害人鄭男並無目擊到束口包遭竊過程，現場也無監視器畫面拍攝到竊嫌犯案過程，難認張男就是竊嫌。

然法官認為，張男貪圖一己私利，將鄭男遭竊之手機侵占入己，缺乏尊重他人財產權之正確價值觀念，實有可議，依犯侵占離本人所持有之物罪，處張男罰金1萬2000元，如易服勞役，以1000元折算1日。全案可上訴。

