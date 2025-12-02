為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹南衝浪手機遭竊2個月後被送修 通訊行報警逮人

    2025/12/02 08:38 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地院依犯侵占離本人所持有之物罪，處張男罰金1萬2000元。（資料照）

    苗栗地院依犯侵占離本人所持有之物罪，處張男罰金1萬2000元。（資料照）

    鄭姓男子到苗栗縣竹南鎮假日之森衝浪，他放有手機、汽車鑰匙、現金3000元及隨身衣物的束口包遭竊，報警處理。警方於2個月後，接獲竹南鎮一家手機行通報，有人持鄭男遭竊的手機送修，前往將送修人張姓男子逮捕，依竊盜罪嫌送辦；張男稱手機是撿來的，也無事證認定張男是竊嫌，不過他仍犯侵占離本人所持有之物罪，被法官判處罰金1萬2000元。

    鄭男於去年12月6日到竹南假日之森衝浪，於當天上午10點到11點間，發現攜帶前往的黑色束口包不翼而飛，內有三星S24 Ultra手機一支、汽車鑰匙、現金3000元、隨身衣物。鄭男報警處理，財損約5萬元。

    今年1月初，警方接獲竹南鎮一家手機通訊行通報，指有人持手機送修，店內維修技師發現是失竊物，警方前往將送修人張男逮捕，並查出該支送修手機是2個月前鄭男遭竊的三星S24 Ultra手機，將他依竊盜罪嫌送辦。

    法庭上，張男稱，該支手機是他在假日之森海灘上撿到的，並不是偷竊所得。法官調查，被害人鄭男並無目擊到束口包遭竊過程，現場也無監視器畫面拍攝到竊嫌犯案過程，難認張男就是竊嫌。

    然法官認為，張男貪圖一己私利，將鄭男遭竊之手機侵占入己，缺乏尊重他人財產權之正確價值觀念，實有可議，依犯侵占離本人所持有之物罪，處張男罰金1萬2000元，如易服勞役，以1000元折算1日。全案可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播