    欠稅法拍「1元起標」！BMW Z3跑車+63小家電21.1萬售出

    2025/12/02 08:34 記者吳昇儒／基隆報導
    行政執行署宜蘭分署拍賣基隆市卓姓男子名下BMW Z3雙座跑車，車內保養得宜，吸引11組民眾競標。（行政執行署宜蘭分署提供）

    行政執行署宜蘭分署拍賣基隆市卓姓男子名下BMW Z3雙座跑車，車內保養得宜，吸引11組民眾競標。（行政執行署宜蘭分署提供）

    基隆市卓姓男子因欠繳營業稅及罰鍰合計171萬餘元未繳納，經移送機關財政部北區國稅局信義稽徵所移送行政執行署宜蘭分署執行。查封其名下BMW Z3雙座跑車及吸塵器、電烤箱、電子鍋、果汁機等自購或受贈之小家電合計63組於昨（1）日「1元起標」吸引來自基隆在地、台北、新北、桃園及遠從高雄前來民眾共11組人馬搶標，最終21.1萬元拍定。

    法務部行政執行署宜蘭分署指出，現場有電烤箱、吸塵器、電子鍋、果汁調理機，當中熱度最高的就是BMW Z3，雖稍有年份，但車輛保養得宜，買到就可以直接開回家，一路喊到21.1萬元，最終由桃園的民眾拍定。

    宜蘭分署表示每月第1週、星期2、下午3時於宜蘭市中山路二段261號舉辦「123」聯合拍賣活動，拍賣宜蘭地區動產及不動產。聯合拍賣之前一日，則於基隆辦公室即基隆市東信路169號舉辦基隆市及新北市金山、萬里、平溪、雙溪、瑞芳、貢寮區之動產、不動產拍賣。

    行政執行署宜蘭分署拍賣基隆市卓姓男子名下BMW Z3雙座跑車，競標民眾前往現場看車。（行政執行署宜蘭分署提供）

    行政執行署宜蘭分署拍賣基隆市卓姓男子名下BMW Z3雙座跑車，競標民眾前往現場看車。（行政執行署宜蘭分署提供）

    行政執行署宜蘭分署拍賣基隆市卓姓男子名下動產，現場熱度最高的就是BMW Z3跑車，因保養得宜，可直接駕駛。（行政執行署宜蘭分署提供）

    行政執行署宜蘭分署拍賣基隆市卓姓男子名下動產，現場熱度最高的就是BMW Z3跑車，因保養得宜，可直接駕駛。（行政執行署宜蘭分署提供）

    行政執行署宜蘭分署拍賣基隆市卓姓男子名下動產，許多小家電均全新未開封。（行政執行署宜蘭分署提供）

    行政執行署宜蘭分署拍賣基隆市卓姓男子名下動產，許多小家電均全新未開封。（行政執行署宜蘭分署提供）

