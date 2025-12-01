新竹惡男因遺產想殺親姐全家 撞車丟汽油彈還扔瓦斯桶

為了遺產糾紛，新竹惡男計畫殺親姐一家人，不但開車撞傷姐夫，還朝姐姐的家裡丟汽油彈和瓦斯桶，被新竹地院判刑10年。（記者蔡彰盛攝）

新竹縣陳姓計程車司機不滿姐姐處理母親遺產而起糾紛，竟預謀殺害姐姐全家人，先開計程車撞姊夫到牆使腿斷掉變形，又上門丟汽油彈與瓦斯桶想燒死姐姐與女兒，所幸無人死亡，讓新竹地院法官感嘆其一連串殺人計畫未致人於死「純屬被告僥倖」，依殺人未遂罪重判有期徒刑10年。

法官調查，111年陳男將鍊住的黑狗活活餓死、渴死，被新竹地院依違反動保法判刑2月併科罰金20萬元。隔年陳男對姻親砸汽油彈成傷後再持空氣槍追殺，又被依傷害與毀損罪判刑。

請繼續往下閱讀...

去年2月，陳男因不滿母親遺產分配結果，欲報復協助處理的姐姐全家，先到姐姐陳女家，開計程車衝撞姐夫擠壓到圍牆，將姐夫的腿撞斷變形，姐夫則卡在車與牆中間無法動彈。

陳女與女兒聽聞慘叫聲跑出查看，陳男打開4公斤瓦斯桶使之成為噴火狀態，見姐姐與外甥女嚇得轉身跑回住家，陳男將瓦斯桶丟進姐姐家，又再從車上搬10公斤瓦斯桶丟進去，接著點燃汽油彈放在姐姐家門口。

陳女女兒與女婿見狀逃出住家，想救夾在牆邊的父親，陳男為阻止，竟持鐮刀追殺二人，夫妻倆奮力將陳男壓制。

陳男落網時供稱，他與姐姐有深仇大恨，想要讓她死，想燒死她，他當時想把整棟房子燒掉。

合議庭審酌陳男不思理性解決兄弟間遺產繼承糾紛，竟遷怒協助處理的姐姐，罔顧姐姐全家人生命，先開車衝撞姊夫，又拿瓦斯桶、汽油彈對姐姐家放火，嚴重動搖社會安全，其殺人犯行雖未致人於死，但此「純屬被告僥倖」，最後依殺人未遂罪重判有期徒刑10年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法