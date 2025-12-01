為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    海巡少校涉貪！勾結私菸集團收受200萬元的特斯拉 林妻出庭護夫喊「自己買的」

    2025/12/01 23:08 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地檢署偵辦斯菸案，將少校偵查員林郁欽依貪污、洩密等罪起訴，並具體求處15年。（資料照）

    彰化地檢署偵辦斯菸案，將少校偵查員林郁欽依貪污、洩密等罪起訴，並具體求處15年。（資料照）

    海巡署偵防分署少校偵查員林郁欽涉嫌與私菸集團勾結，收受價值逾200萬元的特斯拉Model Y，並以假案情、假績效詐領檢舉與查緝獎金332萬元。檢方7月依貪污、洩密等罪起訴，並具體求處15年重刑。羈押期屆滿在即，彰化地院近日將召開羈押庭，是否再度延長羈押，將由法官裁定。

    依起訴書指出，林郁欽（39歲）明知綽號「大餅」的黃姓男子與其妻（均在逃）主導私菸製造集團，仍自2019年起暗中合作，主動提供聯合查緝行動、查緝船舶等機密情資，讓集團得以提前規避查緝；黃男則回報競爭對手資訊，讓林男「挑案查辦」，藉此打壓對手、衝出績效，再以績效申請高額獎金。

    檢方並查出，林男還聯手私菸業者唐男、陳男等人，找遊民與弱勢者「頂罪」，營造假破案、假查獲，申領檢舉與查緝獎金總額逾1371萬元，等同虛構4億多元行政罰鍰，實際毫無查緝成效。

    對於遭控收受賄賂，林男堅稱特斯拉是自購，庭審期間更請妻子出庭作證，表示2022年上網下單、向銀行貸款200萬元購車，並提出訂車文件及銀行紀錄為證。林妻還強調家中「現金很多」、名牌包眾多，「靠自己就能買車」。

    但檢方盤點兩人財務後指出，在扣除房貸、車貸後，帳上現金最多僅97萬元，卻能購置市值3200萬元豪宅，收入來源難以自圓其說，證詞疑點更多。

    林郁欽自7月起訴後即遭羈押，10月初曾延長羈押，如今2個月期限將滿。由於林男遭求處15年徒刑，屬重大刑案者，依法一審羈押最多可再延長3次，是否繼續羈押，引起外界關注。

