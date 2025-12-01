7旬婦轎車開上高雄輕軌「進站」卡住 列車延誤45分鐘

白色轎車誤闖高雄輕軌軌道，於凱旋武昌站「進站」後，被草皮卡住動彈不得。（民眾提供）

高雄輕軌C35凱旋武昌站今（1）日晚上約7點50分遭轎車闖入，1輛白色轎車疑似路況不熟，竟直接開入輕軌軌道，直到行駛至輕軌凱旋武昌站時「進站」，整輛車卡在軌道的草皮動彈不得，最後出動吊車和大批警力幫忙才脫困，輕軌列車也因此事故延誤近45分鐘才恢復通行。

苓雅分局三多路所指出，經了解，轎車駕駛詹女（73歲）駕駛自小客車，在二聖路與凱旋三路口，往西行駛時右轉誤入北向的輕軌軌道，轎車一路沿軌道行駛至輕軌凱旋武昌站，因車輪陷入草地才停下。

警方表示，詹女誤闖輕軌軌道涉嫌刑法第184條過失妨害公眾運輸行駛安全罪，可處2年以下有期徒刑、拘役20萬元以下罰金，將於警詢後移請地檢署偵辦。另詹女違反大眾捷運法第50條第1項第3款，由交通局開罰。

這起事故也造成輕軌列車於C36凱旋二聖站及C34五權國小站之間暫時無法通行，轎車於晚上8點28分於軌道區脫困，因車輛行經軌道造成草皮掀起，經捷運公司人員覆土與巡檢後，全線於晚上8點35分恢復正常行駛。

闖入輕軌的轎車經吊車吊離草皮，才得以脫困駛離。（民眾提供）

