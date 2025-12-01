12/1 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落高雄

12月1日開獎的第114000290期今彩539頭獎開1注；第114000096期威力彩頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

12月1日開獎的第114000290期今彩539頭獎開1注，由高雄市鼓山區九如四路1600號1樓「好彩頭彩券行」開出；第114000096期威力彩頭獎則摃龜。

第114000096期威力彩中獎號碼為「第一區：05、07、08、11、32、37，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共40注中獎，每注可得2萬元；伍獎共205注中獎，每注可得4000元；陸獎共1529注中獎，每注可得800元；柒獎共3021注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5399注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬860注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2913注中獎，每注可得100元。

第114000290期今彩539中獎號碼為「02、03、04、20、24」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共272注中獎，每注可得2萬元；參獎共8500注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7354注中獎，每注可得50元。

第114000290期39樂合彩中獎號碼為「02、03、04、20、24」，四合共開出12注，每注可得21萬2500元；三合共442注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4275注中獎，每注可得1125元。

第114000290期3星彩中獎號碼為「270」，壹獎共81注中獎，每注可得5000元。

第114000290期4星彩中獎號碼為「6684」，壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

