    這麼巧？轎車切車停靠路邊、直行機車同時倒地 警初查自摔

    2025/12/01 20:34 記者劉曉欣／彰化報導
    自小客車在彰化市金馬路準備切到路旁停車，機車則是同方向直行。（民眾提供）

    自小客車在彰化市金馬路準備切到路旁停車，機車則是同方向直行。（民眾提供）

    彰化市金馬路1日發生一起機車騎士倒地的意外，由於當時自小客車正準備要切車停靠路邊，而自小客車在第一時間並未立即停車，而是行駛一小段距離才停下，引發當時路過直擊民眾的議論紛紛。彰化警方表示，初步了解是機車自摔，但機車自摔與自小客車是否有因果關係，仍待釐清。

    警方表示，這起意外發生在昨天下午，地點在彰化市金馬路二段，當時林姓駕駛開著自小客車準備要從外側車道右轉停靠路邊，吳姓男子則是騎著機車直行，結果吳男連人帶車倒地，林男也駕駛一小段距離停了下來。

    警方指出，機車騎士手腳挫傷，機車騎士與自小客車駕駛的酒測值都是零，自小客車的右側車身有損，機車則是前車頭受損。根據初步了解，機車是自摔倒地，但由於自小客車當時準備要停靠路邊，自小客車與機車倒地是否有因果關係，仍待進一步確認。

    自小客車在彰化市金馬路準備切到路旁停車，同方向機車連人帶車倒在路上。（民眾提供）

    自小客車在彰化市金馬路準備切到路旁停車，同方向機車連人帶車倒在路上。（民眾提供）

    警方初判是機車騎士自摔倒地，但與自小客車是否有因果關係仍待釐清。（民眾提供）

    警方初判是機車騎士自摔倒地，但與自小客車是否有因果關係仍待釐清。（民眾提供）

    自小客車在機車倒地後未第一時間停車，隨後才停在路旁，有其它騎士也停在車前。（民眾提供）

    自小客車在機車倒地後未第一時間停車，隨後才停在路旁,有其它騎士也停在車前。（民眾提供）

    自小客車與機車倒地有因果關係，仍待釐清。（民眾提供）

    自小客車與機車倒地有因果關係，仍待釐清。（民眾提供）

    圖
    圖
