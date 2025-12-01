為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    好市多北屯店停車場男毒駕 暴衝撞3車又撞柱民眾嚇傻

    2025/12/01 20:17 記者陳建志／台中報導
    台中李姓男子昨天下午駕車，在好市多北屯店停車場先撞1台賓士，倒車又猛撞柱子，將自己的後車廂都撞凹。（記者陳建志翻攝）

    台中李姓男子昨天下午駕車，在好市多北屯店停車場先撞1台賓士，倒車又猛撞柱子，將自己的後車廂都撞凹。（記者陳建志翻攝）

    台中一名李姓男子（41歲）昨天下午開車到好市多北屯店的停車場，沒想到先撞到1輛賓士車，接著倒車猛撞柱子，巨大的聲響引起停車場內民眾注意，有民眾見狀喊「我們快走」，沒想到下一秒李男的車子突然暴衝，往前撞上2輛車，所幸車上4人沒有受傷。警方獲報到場見李男精神恍惚，對他實施唾液毒品快篩呈陽性反應，除開單舉發，並移置保管車輛。

    這起事故發生在昨天下午4點45分，當時李姓男子駕駛Lexus自小客車在好市多北屯店停車場，卻突然失控，先往前撞上1輛賓士車，接著倒車猛撞柱子，將自己的後車廂都撞凹，正當巨大的聲響引起賣場停車場民眾側目，李男的車子又突然往前暴衝，先撞到1輛廂型車，並往前碰撞另1輛自小客車，所幸車上包括李男在內4人都沒人受傷。

    台中市警局第五分局獲報，立即到場處理，員警發現李男精神恍惚，疑似施用毒品駕車，經李男同意後實施唾液毒品快篩，檢驗後呈現陽性反應，立刻依違反「道路交通管理處罰條例」第35條開單舉發，並移置保管車輛；另涉毒品案件部分，將待尿液檢驗結果依法移送偵辦。

    警方呼籲，發生交通事故時，員警依法可視情況採取唾液快速檢測，一旦檢驗陽性，即迅速讓駕駛與車輛隔離，避免對其他用路人造成危害，確保道路安全無虞，將持續加強毒後駕車行為取締，以守護市民安全。

    台中李姓男子毒駕在好市多北屯店的停車場連撞3輛車，嚇壞賣場民眾。（記者陳建志翻攝）

    台中李姓男子毒駕在好市多北屯店的停車場連撞3輛車，嚇壞賣場民眾。（記者陳建志翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播