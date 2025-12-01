好市多北屯店停車場男毒駕 暴衝撞3車又撞柱民眾嚇傻

台中李姓男子昨天下午駕車，在好市多北屯店停車場先撞1台賓士，倒車又猛撞柱子，將自己的後車廂都撞凹。（記者陳建志翻攝）

台中一名李姓男子（41歲）昨天下午開車到好市多北屯店的停車場，沒想到先撞到1輛賓士車，接著倒車猛撞柱子，巨大的聲響引起停車場內民眾注意，有民眾見狀喊「我們快走」，沒想到下一秒李男的車子突然暴衝，往前撞上2輛車，所幸車上4人沒有受傷。警方獲報到場見李男精神恍惚，對他實施唾液毒品快篩呈陽性反應，除開單舉發，並移置保管車輛。

這起事故發生在昨天下午4點45分，當時李姓男子駕駛Lexus自小客車在好市多北屯店停車場，卻突然失控，先往前撞上1輛賓士車，接著倒車猛撞柱子，將自己的後車廂都撞凹，正當巨大的聲響引起賣場停車場民眾側目，李男的車子又突然往前暴衝，先撞到1輛廂型車，並往前碰撞另1輛自小客車，所幸車上包括李男在內4人都沒人受傷。

台中市警局第五分局獲報，立即到場處理，員警發現李男精神恍惚，疑似施用毒品駕車，經李男同意後實施唾液毒品快篩，檢驗後呈現陽性反應，立刻依違反「道路交通管理處罰條例」第35條開單舉發，並移置保管車輛；另涉毒品案件部分，將待尿液檢驗結果依法移送偵辦。

警方呼籲，發生交通事故時，員警依法可視情況採取唾液快速檢測，一旦檢驗陽性，即迅速讓駕駛與車輛隔離，避免對其他用路人造成危害，確保道路安全無虞，將持續加強毒後駕車行為取締，以守護市民安全。

台中李姓男子毒駕在好市多北屯店的停車場連撞3輛車，嚇壞賣場民眾。（記者陳建志翻攝）

