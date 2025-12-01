埔里國有地遭濫倒1.3萬方廢棄土 投檢起訴15人求處重刑

南投檢警調在眉溪國有地空拍遭傾倒營建廢棄土範圍，面積達5742平方公尺。（南投地檢署提供）

南投縣埔里鎮鄰近眉溪流域的國有地，去年11月遭非法傾倒廢棄土，傾倒量約1萬3091立方公尺，曳引車向工地土頭每立方公尺收700元，1車約收1萬多元，載到由劉、林等3人設柵欄的土地傾倒，一次給該場4000元。南投檢方近日將土地使用人、司機、土頭等15人以違反廢棄物清理法及水土保持法等罪嫌提起公訴。

南投地檢署去年11月從媒體報導得知，眉溪流域國有地遭傾倒廢棄土，由檢察官鄭宇軒指揮南投縣警局、調查站，並會同南投縣環保局、財政部國有財產署、國稅局等單位，組成檢警調環稅國土團隊共同偵辦。

南投地檢署指出，今年2月至4月間，針對非法圍地設棄土場的土尾人員，以及棄土車隊司機相關人等發動數波搜索，共搜索35處所、拘提8人、通知21人到案說明，且收押圈地的劉姓及2名林姓男子，扣押載運廢棄土的營業曳引車共11輛，剝奪該車隊再犯能力。

南投檢方說，南投縣埔里鎮眉溪流域的國有地，去年11月4日到19日，被劉、林等3人架設鐵柵門攔車收費，並接洽位於台北市及新北市不詳工地的土頭（工地負責人），再由土頭非法委託曳引車司機，載運北部營建土木及建築廢棄物混合物到該處傾倒，現場有人看守、有人操作怪手，被倒廢棄土方面積達5742平方公尺，傾倒量約1萬3091立方公尺。

曳引車司機向工地土頭每立方公尺廢棄土收取700元，1車約收1萬多元，南運到由劉、林等3人設柵欄的土地，進場1次給該場4000元，南投檢方近日將土地使用人、施工承包商、現場把風人員、曳引車司機、廢棄土方公司負責人等15人，以違反廢棄物清理法及水土保持法等罪嫌提起公訴，並求處重刑。

埔里眉溪國有地遭非法傾倒營建廢棄土，現場有挖土機作業。（南投地檢署提供）

