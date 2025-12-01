又是普發1萬詐騙！ 他聽信「1話術」戶頭錢全遭騙光

有民眾接到一通宣稱有人冒用其身分代領普發1萬元現金，說要幫他報警，嚇了一跳的被害人沒多想，照著對方指示做，結果戶頭的錢全被騙光。示意圖。（資料照）

詐騙猖獗，當心稍有不慎就掉入陷阱！內政部警政署網站「165打詐儀錶板」近日分享案例，被害人接到一通宣稱有人冒用其身分代領普發1萬元現金，說要幫他報警，嚇了一跳的被害人沒多想，照著對方指示做，結果戶頭的錢全被騙光！

「165打詐儀錶板」近日分享案例，被害人表示接到一通自稱是「台中英才郵局主任李冠億」的電話，一接通對方就問「你是不是有委任一個叫『江羽華』的人來代領普發現金1萬元？」，被害人一聽覺得莫名其妙，馬上回答沒有，接著對方語氣變得嚴肅起來，稱如果非他委託，就代表其身分被冒用，恐涉及犯罪，還說要幫他報警。

被害人一聽被嚇住，心想怎麼會發生這種事，還在電話中跟對方喊冤。對方要求被害人加一個警察的LINE，一名暱稱「台中小陳」的人向他宣稱已經涉案，要配合製作筆錄，接著又要被害人加檢察官「林宏松」的LINE，聲稱該檢察官負責偵辦其案子。

被害人表示，「那位『林檢察官』要我提供名下帳戶，說要「查看」。我一時慌了，就把我名下的3個帳戶、餘額等資訊都報給他了。他說，為了要『統一保全證據』，要我把其中1個帳戶的錢轉到我自己另外兩個帳戶裡。我因為那時完全被嚇到失去判斷，一切都照做。過了1個禮拜，他又叫我把名下3個帳戶的金融卡交給1位陌生男子，我真的把卡交出去了。直到後來，我發現帳戶裡的錢全被領光，才知道這是詐騙。」

警政署提醒民眾，如果有普發現金相關問題，請優先撥打1988諮詢，收到未顯號來電或可疑電話，請掛斷後，再向165查證。政府機關不會以電話告知身分遭冒用，需要配合辦案，不同公務機關也無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之，同時也切記不要將金融帳戶、提款卡、密碼等資訊提供給陌生人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

