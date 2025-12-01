為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    阿兵哥邀烤肉、玩貓竟硬上 辯你情我願被打臉判3年6月

    2025/12/01 18:47 記者陳建志／台中報導
    台中一名現役軍人邀女性友人烤肉、玩貓，卻趁機抱上床性侵，台中地院依現役軍人犯強制性交罪，判處3年6月徒刑。（資料照）

    台中一名現役軍人邀女性友人烤肉、玩貓，卻趁機抱上床性侵，台中地院依現役軍人犯強制性交罪，判處3年6月徒刑。（資料照）

    台中一名現役軍人「阿雄」（化名），去年8月邀女性友人「小花」（化名）先到大甲友人住處烤肉，接著邀她回住處玩貓，卻趁機將小花抱到床上，脫掉衣褲性侵，小花雖拒絕、呼巴掌抵抗仍被性侵得逞，直到當晚回到友人住處哭訴才報警，台中地院審理時，阿雄稱兩人是你情我願，不過法官從小花事後反應，認定性侵屬實，依現役軍人犯強制性交罪，判處3年6月徒刑。

    判決指出，「阿雄」去年8月2日從苗栗載女性友人「小花」到台中大甲區一名友人住處烤肉，當天傍晚結束後，先載她去文具行買文具，接著邀她到住處玩貓，沒想到阿雄竟趁機將小花抱到床上，用雙手壓制，不顧她口頭拒絕、試圖將他踢開、以手推拒，還呼他巴掌，仍撫摸小花胸部，並脫掉褲子及內褲後強制性交得逞。

    小花直到當晚10點多回到友人住處，向友人哭訴，友人的父親得知後通知小花的父親，並連繫阿雄到場說明，小花的父親氣炸報警提告。

    台中地院審理時，阿雄坦承有與小花發生性交行為，但否認強制性交，辯稱當天在住處，兩人一起玩貓，玩完貓之後兩人就一起躺在床上，小花靠在他右胸口，兩人是你情我願發生關係，過程中她並沒有表示任何問題。

    辯護人則稱，小花稱性侵過程有激烈抵抗，但身上卻完全沒有抵抗造成的傷痕有違常情，且小花稱有將頭靠在阿雄肩膀上看手機，亦與一般人遭受性侵時反應不同。

    不過法官認為，小花多次陳述遭性侵過程敘述都一致，且事後哭泣、情緒低落，也與遭受性侵害情緒反應相當，加上阿雄於警詢、審判中均表示當時有問小花可不可以發生性關係，她「笑笑的說不行」，由此可證阿雄違反小花意願犯強制性交行為。

    法官審酌，阿雄於偵審程序始終未能面對己過，也未與小花達成和解，依現役軍人犯強制性交罪，判處3年6月徒刑，可上訴。

