為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    引嘉南大圳水源底層浸泡 台南烏樹林火災加速降溫滅火

    2025/12/01 17:57 記者蔡文居／台南報導
    後壁烏樹林風災廢棄物暫置場火災，南市環保局引入嘉南大圳水源，透過底層滲水浸泡降溫。（南市環保局提供）

    後壁烏樹林風災廢棄物暫置場火災，南市環保局引入嘉南大圳水源，透過底層滲水浸泡降溫。（南市環保局提供）

    後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場11月21日發生火災，迄今已10天。南市環保局表示，目前僅剩綜合類廢棄物區未完全滅火，今天引入附近的嘉南大圳水源加速降溫滅火，環保局、消防局人員日夜持續在現場作業，燃燒範圍已逐步縮小。

    南市環保局表示，今天環保局以挖土機利用地形與已燃盡樹枝構築圍堰，並由水利局支援抽水機自嘉南大圳引入水源，透過底層滲水浸泡方式，有效提升降溫效率；同時間也搭配開挖與消防人員操作水線，上下同步作業，加速控制火勢，縮短滅火時程。

    環保局說明，1日白天起受到東北風逐漸增強影響，水平擴散條件改善，南市整體空氣品質維持普通等級，環保局監測車下午1點即時數據顯示，PM10即時監測數據為34.0μg/m3（低於空氣品質標準24小時值75），PM2.5即時監測數據為16.8μg/m3（低於空氣品質標準24小時值30）。

    水質部分，環保局於11月22日、25日與28日及12月1日巡查，均未發現消防廢水外溢，今天也在嘉南大圳烏樹林橋及烏樹林大排採水，送驗中。根據目前已出爐檢測結果顯示，上游灌溉用水符合標準，下游下秀祐橋河川水質也未見異常。

    環保局表示，現場仍持續以開挖、灑水降溫及移置方式滅火，未燃的廢樹枝區也由消防局布設水線持續噴灑，預防悶燒。環保局將持續掌握空氣與水質監測情形，並透過多元管道即時向市民發布資訊，確保環境與市民健康安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播