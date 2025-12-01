學生過斑馬線遭汽車撞飛 台南警將追查告發肇逃駕駛人

1名學生經過台南市新營區大同路與綠川路口斑馬線時，遭未禮讓的汽車直接撞上，學生噴飛落地後自行爬起。（記者王涵平翻攝Treads）

網傳影片有1名學生經過台南市新營區大同路與綠川路口斑馬線時，遭未禮讓的汽車直接撞上，學生噴飛落地後自行爬起，目擊民眾表示當場等了一下，未見駕駛下車關心。新營警方表示，並未接到相關事故報案，將主動調閱路口監視器查處告發。

Treads今日傳出一段行車紀錄器影片，駕駛人由南往北行經新營區大同路時，發現前方1輛汽車由大同路左轉綠川時，直接撞飛1名正通過斑馬線的學生，學生落地後迅速起身。該名駕駛人因急著載小孩上學，當場等了一下，未見駕駛人下車關心，希望學校老師看見影片後可以關心一下。

新營警分局表示，並未接獲該路口事故相關報案，但依道路交通管理處罰條例，未禮讓行人將依法究辦。

