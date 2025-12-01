為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    強化災防演習推動能力 消防署舉辦本土化HSEEP

    2025/12/01 17:42 記者陸運鋒／新北報導
    上課學員。（消防署提供）

    為強化我國災防演習推動能力，消防署今日於訓練中心舉辦「災害防救演習規劃與評估（HSEEP）基礎課程」開訓典禮，來自各縣市政府局（處）、協力團隊、衛生福利部及內政部民政司、役政司、替代役訓練及管理中心、中央警察大學、警察專科學校共300名學員分5梯次參訓，訓練目的在提升各單位推動災害防救演習的專業能力，導入國際標準化流程，並強化跨領域協作，進一步提升我國整體災害應變韌性。

    消防署表示，本次課程是依循美國國土安全部HSEEP（Homeland Security Exercise and Evaluation Program）訓練模式，內容涵蓋演習設計、執行、評核及精進等完整流程，透過系統化架構協助各機關有效規劃演習並檢視災害應變機制，演習不僅是平時整備的重要手段，更是確保災害發生時，各單位能迅速協調、精準回應的核心基礎。

    消防署指出，未來將持續推展在地化演習教學、跨域訓練與演習成果驗證，並結合地方政府及專業協力團隊，共同強化全國災害防救能量，期盼各級政府能透過訓練掌握標準化演習流程，進而落實至各項災害整備工作，使「演習即實戰」不再是口號，而成為提升台灣整體韌性的具體行動。

    消防署災害管理組邱景祥組長授課。（消防署提供）

