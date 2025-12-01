為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    夜店大亨夏天倫停車場遇襲遭砍 犯嫌移送北檢複訊

    2025/12/01 17:25 記者王定傳／台北報導
    警方將涉嫌襲擊夏天倫的林姓男子（圖中）移送北檢複訊。（記者王定傳攝）

    有「夜店大亨」之稱的夏天倫，昨傍晚與女友在民生東路三段1棟商辦大樓地下停車場遭人襲擊，至少有2男一路尾隨埋伏，待夏天倫出現後，隨即上前持辣椒水及利鈍器襲擊，行兇後徒步逃逸，動手的林姓男子半小時後主動到派出所投案，警詢後下午5時許將林男移送台北地檢署複訊，他面對媒體鏡頭低頭不發一語。

    警方調查，林男等人昨下午3時許就在夏天倫內湖住處外埋伏，一路尾隨到民生東路三段停車場，又在車內等了約2小時，等到夏天倫與女友從停車場離開時，才動手攻擊，造成夏天倫左手臂被割傷，手、眼部均有腫脹，同行女子眼部瘀腫，動手後林男把開來的車輛留在現場，2人徒步逃逸。事發半個鐘頭後，林男主動到派出所投案，警方隨即帶他回到停車場，在涉案車輛內起獲刀械、棍棒、辣椒水等證物。

    松山分局案發後與台北市刑大組成專案小組，分工調閱監視器影像，並申請警察局鑑識中心支援現場鑑識工作，報請台北地檢署指揮偵辦，研判為預謀犯案，正釐清犯案動機及幕後有無教唆共犯。

