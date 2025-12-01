為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    紅線違停露餡！花蓮警眼尖揪通緝犯 同車駕駛還藏「喪屍菸彈」

    2025/12/01 17:21 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮警分局員警巡邏發現黑色箱型車在紅線違停上前勸導，發現車上為通緝犯及藏有毒品，把二人移送法辦。（民眾提供）

    違停破二案！花蓮分局豐川派出所員警昨清晨巡邏時，眼尖發現一輛黑色箱型車大剌剌違停在路口紅線上。員警正要上前盤查，副駕駛座女子竟心虛衝進超商躲藏，而留在車上的駕駛神情慌張，警方查緝下發現女子涉侵占遭通緝，駕駛則搜出毒品安非他命及目前被列為重點查緝的「喪屍菸彈（依託咪酯）」。

    花蓮警分局今指出，11月30日清晨5時43分許，豐川派出所員警執行巡邏勤務，行經花蓮市國聯三路超商前，發現一輛黑色箱型車違規停放在路口紅線，嚴重影響交通視線。當警車停下準備上前勸導盤查時，副駕駛座21歲張姓女子疑似「作賊心虛」，立刻轉身快步躲進便利超商內。員警盤查後發現是花蓮地檢署發布在案的侵占通緝犯。

    員警回頭盤查留在車上的48歲周姓男駕駛，周男見同伴被逮，面對警方詢問時眼神閃爍、語無倫次，且神情異常緊張，警方附帶搜索時，發現周男隨身物品中有二級毒品安非他命以及一顆「依託咪酯」電子菸彈。全案把周男駕駛依涉嫌毒品危害防制條例移送花蓮地檢察署偵辦，另張女依涉嫌侵占通緝案移送歸案。

    花蓮分局呼籲，警方將持續加強巡邏查緝與勤務作為，對於毒品犯罪、通緝犯及各類不法行為絕不寬貸，同時呼籲民眾勿在轉角處違規停車阻礙行車視線，若民眾發現可疑人事物，請立即撥打110報案專線，共同維護社會治安與居住安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

